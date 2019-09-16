Diyet yapanlar için doyurucu alternatif: Nohut salatası

Diyet yaparken yediğiniz salatalar sizi doyurmuyorsa bir de bu tarifimizi deneyin. İçindeki malzemeler sayesinde hem lezzetli hem de tok tutucu olan nohut salata pratik oluşuyla da dikkat çekiyor.

MALZEMELER

Bir su bardağı haşlanmış nohut

1/2 çay bardağı chia tohumu

Küp küp doğranmış beyaz peynir

Yeşil biber

Zeytinyağı

1/2 limonun suyu

HAZIRLANIŞI

Soğanı dilerseniz piyazlık dilerseniz de minik minik olacak şekilde doğrayın.

Chia tohumlarını az bir miktar suya koyun ve şişmeleri için bekletin.

Derin bir kabın içine haşlanmış nohudu, ince ince doğranmış biberleri ve soğanı alıp harmanlayın. Şişen chia tohumlarının suyunu süzün ve salataya ilave edin.

Ardından zeytinyağı ve limon suyunu da ekleyin ve malzemeleri karıştırın.

Son olarak üzerine peynir küplerini ilave edebilirsiniz. Afiyet olsun.

