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Diyet yapanlar için doyurucu alternatif: Nohut salatası

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 16.09.2019 12:18 | Son Güncelleme

Diyet yapanlar için sıkıcı olmayan, lezzeti yerinde bir salata tarifi vereceğiz. Salatanın malzemelerini bir gün önceden hazırlayıp ertesi güne pratik bir şekilde tüm malzemeleri bir araya getirebilirsiniz. İşte pratik ve doyurucu nohut salatasının detayları.

Diyet yapanlar için doyurucu alternatif: Nohut salatası

Diyet yaparken yediğiniz salatalar sizi doyurmuyorsa bir de bu tarifimizi deneyin. İçindeki malzemeler sayesinde hem lezzetli hem de tok tutucu olan nohut salata pratik oluşuyla da dikkat çekiyor.

MALZEMELER
Bir su bardağı haşlanmış nohut
1/2 çay bardağı chia tohumu
Küp küp doğranmış beyaz peynir
Yeşil biber
Zeytinyağı
1/2 limonun suyu

HAZIRLANIŞI
Soğanı dilerseniz piyazlık dilerseniz de minik minik olacak şekilde doğrayın.
Chia tohumlarını az bir miktar suya koyun ve şişmeleri için bekletin.
Derin bir kabın içine haşlanmış nohudu, ince ince doğranmış biberleri ve soğanı alıp harmanlayın. Şişen chia tohumlarının suyunu süzün ve salataya ilave edin.
Ardından zeytinyağı ve limon suyunu da ekleyin ve malzemeleri karıştırın.
Son olarak üzerine peynir küplerini ilave edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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