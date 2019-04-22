Diyet yapanların tok kalmak için tercih ettikleri en önemli besin!

Kalorisi oldukça düşük olan meyve aynı zamanda çok besleyici. 100 gramı sadece 54 kalori!

Diyet için mükemmel bir seçenek olan elma tok tutar. 'Hayır ben bazı bazı acıkıyorum!' diyorsanız o zaman üzerine bir miktar tarçın dökün ve etkisini o zaman görün. Resmen X2!

Kanserden kolesterole kadar birçok hastalık riskini azaltır.

Kabuklarıyla tüketildiği taktirde bağırsakları çalıştırır ve kabızlığı önler.

İçeriğindeki E ve C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

Sabah aç karnına yendiğinde kanı temizler ve toksinlerin atılmasını sağlar.

Isırarak yediğinizde diş etlerini güçlendirir.

Spor öncesinde enerji verir. Sonrasında ise toksinlerin atılmasını kolaylaştırır.

Tip 2 diyabet riskini azaltır.

