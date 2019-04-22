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Diyet yapanların tok kalmak için tercih ettikleri en önemli besin!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.04.2019 09:36 | Son Güncelleme

Kilo vermek isteyenler için süper besini açıklıyoruz! İşte hem tok kalmanıza yardımcı olacak hem de yağlarınızı hızlı bir şekilde yakmanıza neden olacak elma hakkında bilgiler!

Diyet yapanların tok kalmak için tercih ettikleri en önemli besin!

Kalorisi oldukça düşük olan meyve aynı zamanda çok besleyici. 100 gramı sadece 54 kalori!

Diyet için mükemmel bir seçenek olan elma tok tutar. 'Hayır ben bazı bazı acıkıyorum!' diyorsanız o zaman üzerine bir miktar tarçın dökün ve etkisini o zaman görün. Resmen X2!

elmna

Kanserden kolesterole kadar birçok hastalık riskini azaltır.

Kabuklarıyla tüketildiği taktirde bağırsakları çalıştırır ve kabızlığı önler.

püre

İçeriğindeki E ve C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

Sabah aç karnına yendiğinde kanı temizler ve toksinlerin atılmasını sağlar.

elma2

Isırarak yediğinizde diş etlerini güçlendirir.

Spor öncesinde enerji verir. Sonrasında ise toksinlerin atılmasını kolaylaştırır.

Tip 2 diyabet riskini azaltır.

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