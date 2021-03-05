Diyette hatalı meyve tüketimine dikkat!

Meyvelerin içerisinde zengin olan vitaminler,mineraller ve lif nedeniyle; diyabet,kanser,kalp hastalıklarını önlediğini biliyoruz. Ama fazla meyve tüketiminin de zararlı olduğunu unutmamamız gerekiyor.Örneğin diyette meyve tüketirken meyvenin kendisini yemek en doğrusu.

1 BARDAK MEYVE SUYU 4 PORSİYON MEYVEYE EŞİT

Bir bardak meyve suyu tükettiğimizde yaklaşık olarak 4 porsiyon meyveyi bir anda yemiş oluyoruz ve kanımıza hızlı karıştığı için bizi daha çabuk acıktırabiliyor.

HATALI MEYVE TÜKETİMİNE DİKKAT!

Hatalı meyve tüketimi dediğimizde örneğin yaz meyveleri en çok tüketilenlerdir. Porsiyonlarına geldiğimizde yaklaşık 15 adet kiraz, 3-4 dilim üçgen karpuz,10-12 adet çilek bunlar birer porsiyon meyveye eşdeğer oluyor.

Hatalı meyve tüketimi bunların daha fazlasının bir anda tüketilmesidir.Bununla birlikte özellikle akşam yemeğinden sonra yenen meyvenin kilo kaybına azaltıcı etken olabileceğini söyleyebiliriz.

