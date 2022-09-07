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Diz eş anlamlısı nedir? Diz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

07.09.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede pek çok kelime Türkçe kökenlidir. Ancak bu kelimeler, zamanla yapısal değişim yaşamıştır. Diz kelimesi de yapı bakımından değişime uğramıştır. Peki, diz kelimesinin eş anlamı nedir?

Diz eş anlamlısı nedir? Diz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Diz kelimesi Eski Türkçeden günümüze kadar korunmuştur. Bacak eklemi anlamına gelen "tiz" kelimesinden evrilmiştir. Divan edebiyatı döneminde karşımıza çıkan "zânû" kelimesi, diz kelimesiyle aynı anlamdadır. Zânû kelimesi dilimize Farsçadan gelmiştir ancak günümüzde kullanılmaz.

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Diz ne demek?

Vücudun alt kısmında bacağın altında kalan eklem bölgesinin üst kısmına diz denmektedir. Türk Dil Kurumunda diz kelimesi şu şekildedir:

  • Kaval, baldır ve uyluk kemiğinin birleştiği yer
  • Oturulduğunda uyluğun üst yanı.

Diz kelimesinin eş anlamlısı sözcük

Diz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük dilimizde yoktur. Farsça olan "zânû" kelimesini, diz kelimesinin eş anlamı olarak kabul edebiliriz. Ancak bu kelime günümüzde kullanılmıyor.

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Dizin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Diz kelimesinin eş anlamlısı olan "zânû" kelimesin günümüzde kullanılmayan bir sözcüktür. Bu nedenle günümüz kullanımına uygun bir cümle örneği veremeyiz. Ancak divan edebiyatından bir örnek verilebiliriz:

Çemenlerde dahi bî-gam oturma / Başın bir lahza zânûdan götürme.

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