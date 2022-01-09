MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Diz kapağını kıran Ebru Yaşar ameliyat oldu: Tarifsiz bir acı yaşadım

Diz kapağını kıran Ebru Yaşar ameliyat oldu: Tarifsiz bir acı yaşadım

09.01.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar geçirdiği bir kaza sonucu düşüp diz kapağını kırdı. Hastaneye kaldırılan Ebru Yaşar, ameliyata alındı. 44 yaşındaki şarkıcı geçirdiği ameliyatın ardından son durumunu sosyal medya hesabından duyurdu. Ameliyatının başarılı geçtiğini ifade eden Yaşar, "Tarifsiz bir acı yaşadım ama daha iyiyim" dedi.

Diz kapağını kıran Ebru Yaşar ameliyat oldu: Tarifsiz bir acı yaşadım

Geçtiğimiz gün otomobilinden inerken düşüp dizinin üzerine düşen Ebru Yaşar hastaneye kaldırıldı. Diz kapağında kırıklar olduğu tespit edilen şarkıcı hemen ameliyata alındı.

269730675_1422392158158943_6334357201789282243_n

"İNŞALLAH TOPARLAYACAĞIM"

Ebru Yaşar, operasyon öncesi hastanede çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayarak sevenlerini bilgilendirdi. Yaşar, "Sevenlerimi üzmek, korkutmak istemem. Bilgi amaçlı paylaşıyorum. Düştüm ve diz kapağım kırıldı. Şimdi ameliyata girip inşallah toparlayacağım." dedi.
debf769f718168982fd560cce8ee6caf
Geçirdiği operasyon sonrası sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendiren ünlü sanatçı, "Kırılan dizim için yapılan ameliyatım başarı geçmiş. Tarifsiz bir acı yaşadım ama daha iyiyim" dedi.

"TARİFSİZ BİR ACI YAŞADIM"

Pazar günü ameliyata alınan ünlü şarkıcı, geçirdiği operasyonun ardından bir paylaşım daha yaptı. Ameliyatının başarılı geçtiğini ifade eden Ebru Yaşar sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri aktardı:

271419002_132501009233161_4467844523941777170_n

"Sevenlerim, dostlarım; kırılan dizim için yapılan ameliyatım başarı geçmiş. Arayan, mesaj atan tüm dostlarıma teşekkür ederim. Tarifsiz bir acı yaşadım ama daha iyiyim. Bu vesileyle katılmak üzere söz verdiğim tüm organizasyonlarım için de üzgünüm. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere..."

1024xauto

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağaç maskesiyle yarışmaya damga vurduAğaç maskesiyle yarışmaya damga vurdu
İzmir'de bulunmuşlardı! Kesik başlardaki iplerin gizemi çözüldüİzmir'de bulunmuşlardı! Kesik başlardaki iplerin gizemi çözüldü
O son bedduayı etmeyecektim kendimeO son bedduayı etmeyecektim kendime
Anahtar Kelimeler:
Ebru Yaşar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Yasa Mecliste" deyip duyurdu! Bu ürünler zincir marketlerde satılmayacak

"Yasa Mecliste" deyip duyurdu! Bu ürünler zincir marketlerde satılmayacak

Canlı yayında uyuşturucu kullandılar! Polis hemen harekete geçti

Canlı yayında uyuşturucu kullandılar! Polis hemen harekete geçti

3 bin lira ek gelir! Son tarihe dikkat

3 bin lira ek gelir! Son tarihe dikkat

Yüzündeki değişim gündem oldu! Estetik mi yaptırdı?

Yüzündeki değişim gündem oldu! Estetik mi yaptırdı?

Derin dekoltesiyle olay oldu! "Etrafa bakamadık"

Derin dekoltesiyle olay oldu! "Etrafa bakamadık"

Yeni uygulama 50 ilde yarın başlıyor

Yeni uygulama 50 ilde yarın başlıyor

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Karnı burnunda pozunu paylaşan Pınar Altuğ'a ilk yorum kayınvalideden geldi

Karnı burnunda pozunu paylaşan Pınar Altuğ'a ilk yorum kayınvalideden geldi

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Hüsnü Çoban'ın gelini cesur pozlarıyla nefes kesti!

Hüsnü Çoban'ın gelini cesur pozlarıyla nefes kesti!

Zamlara kızıp Hülya Avşar'a mesaj attı!

Zamlara kızıp Hülya Avşar'a mesaj attı!

Cinsel yönelim sorusuna açık açık yanıt verdi

Cinsel yönelim sorusuna açık açık yanıt verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.