Diz kapağını kıran Ebru Yaşar ameliyat oldu: Tarifsiz bir acı yaşadım

Geçtiğimiz gün otomobilinden inerken düşüp dizinin üzerine düşen Ebru Yaşar hastaneye kaldırıldı. Diz kapağında kırıklar olduğu tespit edilen şarkıcı hemen ameliyata alındı.

"İNŞALLAH TOPARLAYACAĞIM"

Ebru Yaşar, operasyon öncesi hastanede çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayarak sevenlerini bilgilendirdi. Yaşar, "Sevenlerimi üzmek, korkutmak istemem. Bilgi amaçlı paylaşıyorum. Düştüm ve diz kapağım kırıldı. Şimdi ameliyata girip inşallah toparlayacağım." dedi.



Geçirdiği operasyon sonrası sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendiren ünlü sanatçı, "Kırılan dizim için yapılan ameliyatım başarı geçmiş. Tarifsiz bir acı yaşadım ama daha iyiyim" dedi.

"TARİFSİZ BİR ACI YAŞADIM"

Pazar günü ameliyata alınan ünlü şarkıcı, geçirdiği operasyonun ardından bir paylaşım daha yaptı. Ameliyatının başarılı geçtiğini ifade eden Ebru Yaşar sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri aktardı:

"Sevenlerim, dostlarım; kırılan dizim için yapılan ameliyatım başarı geçmiş. Arayan, mesaj atan tüm dostlarıma teşekkür ederim. Tarifsiz bir acı yaşadım ama daha iyiyim. Bu vesileyle katılmak üzere söz verdiğim tüm organizasyonlarım için de üzgünüm. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere..."





