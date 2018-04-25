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Dizi oyuncusu Ahmet Koç'a büyük şok! 89 yıl hapis istemi

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.04.2018 10:41 | Son Güncelleme

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan baskında üzerinde uyuşturucu madde yakalanınca polis ekiplerine mukavemette bulunarak silahlarını aldığı polisleri darp edip ateş ettikleri iddiasıyla tutuklanan Muhteşem Yüzyıl dizisinin ‘Behram Paşa’sı ünlü oyuncu Adnan Koç ve kardeşi Ahmet Koç hakkında, 83 yıl 5’er aya kadar, Mehmet Hayri Koç hakkında ise 89 yıl 5 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Savcılık Koç kardeşlerin şikayeti üzerine polis memurları hakkında, ‘Bas

Dizi oyuncusu Ahmet Koç'a büyük şok! 89 yıl hapis istemi

Savcılığın hazırladığı iddianameye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz 15 Mart’ta ‘Torbacı’ olarak adlandırılan ve tanınmış isimlere uyuşturucu madde temin ettiği iddia edilen Sinan B’nin, ünlü dizi oyuncusu ve Muhteşem Yüzyıl’ın Behram Paşa’sı Adnan Koç’a, Ataşehir’de buluşarak uyuşturucu madde sattığını saptadı. Takibe alınan Adnan Koç’un, Sinan B.’den aldığı uyuşturucu madde ile Küçükbakkalköy’de bir kafeye gittiği belirlendi. Kafeye baskın yapan 4 polis memuru, kardeşleri Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç ile birlikte oturan Adnan Koç’un üzerinde yaptıkları aramada, 4 adet şeffaf poşete sarılı 2 gram kokain bulurken, Ahmet Koç’un üzerinde de bir adet alüminyum folyoya sarılı 0,4 gram metamfetamin maddesi buldu.

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"BİZİ ALACAK ADAMIN ANASINI AVRADINI...."

İddiaya göre, gözaltına alınarak kafeden dışarıya çıkartılan ve polis merkezine götürülmek istenen şüphelilerden Ahmet Koç, “Bizi buradan hiç bir polis alamaz. Polis değil kralı gelsin alamaz. Biz bir yere gitmiyoruz” deyip, ekip otosuna bindirilen Adnan Koç’a da, “İn aşağı, hiç bir yere gitmiyorsun. Burada kalıyorsun. Bizi alacak olan adamın anasını avradını s.....z” diye bağırdı.
Kendilerini ekip otolarına bindirmek isteyen polislere mukavemet gösteren şüpheliler, bu sırada zorla üç polis memurunun silahını alarak, polisleri darp etti. Aldıkları silahlar ile polislere doğru ateş ettikleri de iddia edilen Koç kardeşler, olay yerine gelen takviye ekipler tarafından göz altına alınarak İçerenköy Polis Merkezi’ne götürüldü. Bu sırada polis merkezinin önüne gelen kardeşlerden Şeyhmus Koç ve arkadaşı Mehmet Pınarbaşı, “Biz buraya abilerimizi almaya geldik. G..ünüz yiyorsa, erkekseniz karakoldan dışarı çıkın” diye yüksek sesle küfür edip kargaşa çıkarmaya çalışınca, onlar da polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Adnan Koç, Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Şeyhmus Koç ve Mehmet Pınarbaşı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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ahmet koç muhteşem yüzyıl Behram paşa

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Verin cezayı. Hiç bir kimse devletten daha büyük değildir.
varsa sucu ceksin cezasinii
çok da ünlüymüş.....
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