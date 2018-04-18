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Dizi oyuncusu Melis Yamalıoğlu olay çıkarıp, saldırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.04.2018 09:33 | Son Güncelleme

Narlıdere’de trafik kazası geçiren keman sanatçısı İpek Sancar Kurteş, oyuncu Melis Yamalıoğlu tarafından darp edildi. 10 gün iş göremez raporu alan Kurteş, “Hala o dehşet dakikalarının etkisi altındayım” dedi

Dizi oyuncusu Melis Yamalıoğlu olay çıkarıp, saldırdı

Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuar Bölümü Öğretim Görevlisi İpek Sancar Kurteş, geçtiğimiz pazar günü geçirdiği trafik kazası sonrası çıkan tartışmada darp edildi.

DİZİ İLE TANINMIŞTI

10 günlük rapor verilen Kurteş'e saldıran kişinin, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden sanatçı İbrahim Erkal ile çevirdiği televizyon dizisi ile tanınan manken ve oyuncu Melis Yamalıoğlu olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda Dokuz Eylül Senfoni Orkestrası'nda (DESO) flüt sanatçısı olan 40 yaşındaki Kurteş, yaşadığı saldırı nedeniyle, Sabancı Kültür Merkezi'ndeki konserde yerini alamadı.

PROVAYA GİDİYORDU

Olay geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde İzmir'in Narlıdere'de yaşandı. İpek Sancar Kurteş, 16 Nisan Pazartesi günü Sabancı Kültür Merkezi'nde yapılacak olan konser için provaya giderken, konservatuvara yüz metre kala trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası diğer aracın sürücüsü tarafından darp edilerek hareket ve küfürlere maruz kaldığını ileri süren Kurteş, yaşadıklarını Yeni Asır'a anlattı.

Olayın şokundan kurtulamadığını ve çok korktuğunu belirten Kurteş, "Beni araçtan indirip bütün gücü ile itti. Boynumun üzerine asfalta düştüm.
O sırada bu olayı görüp duran bir kişi, beni kurtardı. Bana saldıran kadını tuttu. Ben acılar içinde yerde kıvranırken, kendisini tutmaya çalışanlardan kurtulup bana tekme atmaya devam etti. Boynumda, sırtımda ve el bileğimde hasar var. 10 gün iş göremez raporu aldım. Pazartesi akşamı konserime çıkamadım. 10 gün boyunca öğrencilerimle ders yapamayacağım. Bileğimdeki ağrı geçmezse raporum uzayacak. Sırtım mosmor, bunu yapan kişinin bir sanatçı, üstelik de kadın olması beni daha çok üzdü" dedi.

"KARAKOLDA KARŞIMA GEÇMİŞ GÜLÜYORDU"

Günlerdir yoğun provalarla hazırlandığı konserine çıkamamanın büyük üzüntüsünü de ayrıca yaşadığını dile getiren İpek Sancar Kurteş "En acısı karakolda ben acı içinde kıvranırken, karşıdan gülüp bakmasıydı. Kendisinden sonuna kadar davacı ve şikayetçiyim" diye konuştu. (Yeni Asır)

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Anahtar Kelimeler:
Melis Yamalıoğlu İpek Sancar Kurteş

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