Diziden sonra mesleğe ilgi artmıştı: Ölü nasıl yıkanır tek tek anlattı! Gassal uygulamalı gösterdi

TRT Tabii'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Gassal, pek çok insanda mesleğe dair merak uyandırmıştı. Diyarbakır’da 19 yıldır gassal olan Abdülkadir Yüksel, Mesleğe dair bilinmeyenleri anlattı. Yüksel, yanma, boğulma ve normal ölümlerle gelen cenaze çeşitleri olduğunu belirtirken, yıkama aşamalarını uygulamalı olarak anlattı.

Çiğdem Sevinç

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Mezarlık ve Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde gassal olarak çalışan Abdulkadir Yüksel, bir cenazenin yıkanması, kefenlenmesi, namazı ve defnin farz-ı kifaye olduğunu söyledi.

HER BİRİNİN YIKAMASI FARKLI

Yüksel, gassallık kelimesinin biraz ağır olduğu için kolay bir meslek olmadığını söyleyerek, "Maneviyatı yüksek olan çok hassas, kutsal bir görevdir. Takriben 19 senedir gassallık yapıyorum. Diyarbakır büyük olduğu için farklı farklı cenazeler geliyor. Bu konuda biraz pratik olmak lazım. Bir cenazenin yıkanması takriben 15-20 dakika sürer. Buraya bir çeşit cenaze gelmiyor. Evde ölen birinin cenazesi farklı geliyor, adli tıptan farklı geliyor, ateş içinde yanan cenazeler var, su da boğulan cenazeler geliyor. Yıkamaları farklı oluyor" dedi.

GÜNDE 35 CENAZE

Günde takriben 35 cenaze geldiğini kaydeden Yüksel, "Bir gassalın, cenazeyi çok titiz yıkaması lazım. Çünkü ruh, bedenden çıktığı zaman cenaze yıkandığı, kefenlendiği, namazı kılındığı zaman, defne kadar kendini takip ediyor. Bir gassal cenaze yıkadığı zaman çok hassas bir şekilde davranması lazım. Biz, burada 24 saat hazırız, görevdeyiz. Haber geldiğinde cenaze gelmeden önce kefenimizi pamuğuyla beraber hazırlıyoruz" diye konuştu.

"O KANIYLA BERABER BİZE GETİRİYORLAR"

Normal bir cenaze geldiği zaman yıkanmasının farklı, adli tıptan gelen cenazenin yıkanmasının farklı olduğuna değinen Yüksel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Adli tıptan gelen cenaze, göğüsten aşağı kadar açılarak, tekrar dikilerek ve kanaması tabii durmuyor. O kanıyla beraber bize getiriyorlar. Yıkanması, abdesti, gusül, pamuk ve naylonla en son kefen yapıyoruz ki o kanaması dışarı saçılmasın. Normal bir cenaze sabunla yıkayabilirsiniz, bir yanma geldiği zaman sabunla yıkayamazsın. Güzelce suyla yıkıyorsun, üstünde necaset var ise onu temizliyorsun."

"TEMİZ GELİP YIKANINCA YÜZÜ DEĞİŞİYOR"

"Bazı cenazeler tertemiz geliyor. Yıkamaya alıp, yıkadıktan sonra yüzü değişiyor. Kapkara şekle dönüşüyor" diyen Yüksel, "Bu, Allah’ın işidir. Daha farklı olaylara da rastlamışız. Geçenlerde yine bir cenaze geldi, içeri aldık. O cenaze, yaş itibariyle 70-80. O cenazeyi yıkadığım zaman, sabaha kadar yıkayabilirdim. O kadar rahattım. Burada iki çeşit cenaze var. Birinci cenaze diyor beni yıka, ikinci cenaze diyor beni yıkama. O da Allah’ın hikmetidir" ifadelerinde bulundu.

(İHA)

