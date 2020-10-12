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Diziler reyting için yarıştılar... 11 Ekim 2020 Pazar reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

12.10.2020 07:30 | Son Güncelleme:
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Diziler reyting için yarıştılar... 11 Ekim 2020 Pazar reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

11 Ekim Pazar günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. Peki 11 Ekim Pazar akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

11 Ekim Pazar akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. Dün akşam ekranlarda; Maria İle Mustafa, Arıza, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Menajerimi Ara, MasterChef Türkiye, Öğretmen ve Rafadan Tayfa Göbeklitepe kıyasıya yarıştı. 11 Ekim 2020 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte dün akşam ki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...
öğretmen dizisi

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Pazar günü hangi programlar ve diziler kıyasıya yarıştı?

Dün Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen A.Rıza dizisi yayınlandı.

ATV'de akşam kuşağında Maria İle Mustafa dizisi seyirciyle buluştu.

Kanal D'de akşam kuşağında ise, Kanal D Haber Bülteni Hafta Sonu'ndan sonra Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 eğlence programı yayınlandı.

Star Tv'nin akşam kuşağında Ana Haber Bülteni'nden sonra Menajerimi Ara dizisi izleyicisinin karşısına çıktı.

TV 8 ekranlarında akşam kuşağında ise MasterChef Türkiye yarışması ekranlara geldi.

Fox TV'de ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu'nun ardından, İlker Kaleli ve Ceren Moray'ın baş rollerinde oynadığı sevilen dizi Öğretmen ekranlara geldi.

TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, Rafadan Tayfa Göbeklitepe ardından ise Rusya-Türkiye UEFA Uluslararası Ligi Karşılaşması izleyici ile buluştu.
arıza dizisi

11 EKİM 2020 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 11 Ekim Pazar reyting sonuçları belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları total rakamlara göre şöyle sıralandı;
TRT1 ekranlarında akşam kuşağında canlı olarak yayınlanan Rusya-Türkiye UEFA Uluslararası Ligi Karşılaşması ilk sıraya yerleşti.

TV 8 ekranlarında akşam kuşağında yayınlanan sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye en çok izlenen ikinci program oldu.

A.Rıza dizisi ise reyting yarışında en çok izlenen üçüncü program oldu.

Fox TV'de yayınlanan Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu programı dördüncü sıraya yerleşti.

TRT1 ekranlarında akşam kuşağında yayınlanan Rafadan Tayfa Göbeklitepe beşinci sıraya yerleşerek en çok izlenen beşinci program oldu.


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