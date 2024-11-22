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Dizilerdeki 'kadına şiddet sahneleri' tek tek tespit edildi! Liste uzadıkça uzadı... İlk sırada bakın hangi dizi var

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.11.2024 08:36
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Dizilerdeki 'kadına şiddet sahneleri' sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Bu sahneler yüzünden dizilere tepkiler yağıyor ve hatta bazı sahneler kaldırtılıyor. En çok seyredilen 14 Türk dizisi araştırması yapıldı ve kadına yönelik 3 bin 13 şiddet sahnesi tespit edildi. Liste uzadıkça uzadı! İlk sırada bakın hangi dizi var...

Dizilerdeki 'kadına şiddet sahneleri' tek tek tespit edildi! Liste uzadıkça uzadı... İlk sırada bakın hangi dizi var

Türk dizilerinin ticari başarısının yanı sıra dizilerdeki 'kadına şiddet sahneleri' sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Türkiye’de çekilen dizilerin, topluma yaydığı şiddet yapılan bir araştırma ile ortaya kondu.

“Medyada Kadına Yönelik Şiddet ve İzleyici Farkındalığı: Yerli Diziler Üzerine İnceleme” başlıklı araştırma kapsamında Türkiye’de 2023-2024 yayın sezonunda televizyon ve dijital mecralarda yayınlanmış en çok seyredilen 14 dizi ele alındı.

O SAHNELER TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Türkiye Gazetesi'nden Murat Öztekin'in özel haberine göre; incelemeye mevzu olan dizilerde 3 bin 13 adet kadına yönelik şiddet sahnesi tespit edildi.

İncelenen bölüm ve şiddet sahnesi sayıları dikkate alındığında dijital platformlarda bir bölümde kadına yönelik ortalama yedi şiddet sahnesi görülürken, TV dizilerinde kadına yönelik ortalama dokuz şiddet sahnesi düştü.

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İLK SIRADA BAKIN HANGİSİ VAR

İncelemeye alınan diziler arasında kadına yönelik şiddette bölüm başına 21 sahne ile “Kızıl Goncalar” ilk sırada yerini aldı. Onu 20 sahne ile “İnci Taneleri” ve 17 sahneyle “Yalı Çapkını” izledi.

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Tespit edilen kadına yönelik şiddet sahneleri şiddetin türüne göre kategorize edildiği zaman %51’le psikolojik şiddet ilk sırada yer aldı.

SINIRLI ARAŞTIRMA

Ancak KADEM’in dizi araştırması sadece kadına yönelik şiddetle sınırlı kaldı. Erkeklere ve hayvanlara yapılan şiddete temas edilmeyen araştırmayla toplumsal şiddetin sadece bir kısmı ortaya konabildi.

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Anahtar Kelimeler:
yalı çapkını Kızıl Goncalar İnci Taneleri
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