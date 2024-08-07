Dizisi başlamadan ertelenmişti! Meltem Cumbul ekranlara geri dönüyor! Alacağı ücret sorulunca...

MYNET-Çiçek Taksi, Tatlı Kaçıklar, Yılan Hikayesi, Biz Size Aşık Olduk, Gurbet Kadını, Aşk Yakar ve Muhteşem Yüzyıl gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Meltem Cumbul bir süredir Amerika'da yaşamını sürdürüyordu.

DİZİSİ ERTELENMİŞTİ

Uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam süren Cumbul, Mahsun Kırmızıgül’ün heyecanla beklenen yeni dizisi için Türkiye'ye geri dönmüştü. Ancak dizi hakkında beklenmedik bir gelişme yaşanmış ve istenilen oyuncu kadrosu kurulamadığı için dizi ertelenmişti.

Dizisi ertelenince ünlü isme başka yapımcılardan teklif yağdı ama Cumbul o tekliflerin hepsini geri çevirdi. Bu durum Cumbul'a soruldu ve ünlü oyuncu 'sözümüz vardı tabii bekledik' diye yanıt verdi.

YANIT VERMEK İSTEMEDİ

Ünlü isme ayrıca 'daha yüksek ücretler teklif edildiği söylendi sizlere...' diye sorulunca Cumbul 'hiç konuşmayalım bunları' diyerek yanıt vermek istemedi.