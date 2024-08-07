MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dizisi başlamadan ertelenmişti! Meltem Cumbul ekranlara geri dönüyor! Alacağı ücret sorulunca...

Dizisi başlamadan ertelenmişti! Meltem Cumbul ekranlara geri dönüyor! Alacağı ücret sorulunca...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.08.2024 15:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan Yılan Hikayesi'nde canlandırdığı 'Zeyno' karakteriyle hafızalara kazınan Meltem Cumbul uzun zamandır Amerika'da yaşıyordu. Yeni dizi projesi için ülkeye dönen Cumbul'un dizisi başlamadan ertelenmişti. Ünlü oyuncu müjdeli haberi verdi.

MYNET-Çiçek Taksi, Tatlı Kaçıklar, Yılan Hikayesi, Biz Size Aşık Olduk, Gurbet Kadını, Aşk Yakar ve Muhteşem Yüzyıl gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Meltem Cumbul bir süredir Amerika'da yaşamını sürdürüyordu.

DİZİSİ ERTELENMİŞTİ

Uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam süren Cumbul, Mahsun Kırmızıgül’ün heyecanla beklenen yeni dizisi için Türkiye'ye geri dönmüştü. Ancak dizi hakkında beklenmedik bir gelişme yaşanmış ve istenilen oyuncu kadrosu kurulamadığı için dizi ertelenmişti.

cumbul

Dizisi ertelenince ünlü isme başka yapımcılardan teklif yağdı ama Cumbul o tekliflerin hepsini geri çevirdi. Bu durum Cumbul'a soruldu ve ünlü oyuncu 'sözümüz vardı tabii bekledik' diye yanıt verdi.

YANIT VERMEK İSTEMEDİ

Ünlü isme ayrıca 'daha yüksek ücretler teklif edildiği söylendi sizlere...' diye sorulunca Cumbul 'hiç konuşmayalım bunları' diyerek yanıt vermek istemedi.

İlginizi Çekebilir

Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

 Çok satanlarda ilk sırada! Hassas ciltlilerin ilk tercihi...

Çok satanlarda ilk sırada! Hassas ciltlilerin ilk tercihi...

 Ne evinizde ne aracınızda tek bir toz ve tüy kalmayacak!

Ne evinizde ne aracınızda tek bir toz ve tüy kalmayacak!

 "Aklım artık evde kalmıyor!" Güvenliğinizi en üst seviyeye çıkaracak...

"Aklım artık evde kalmıyor!" Güvenliğinizi en üst seviyeye çıkaracak...

 Kompakt, katlanabilir, hafif... Üstelik bugüne özel indirimde

Kompakt, katlanabilir, hafif... Üstelik bugüne özel indirimde

 Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Meltem Cumbul
En Çok Okunan Haberler
Kuyumcuya gidip altın alacaklar bunu unutmayın!

Kuyumcuya gidip altın alacaklar bunu unutmayın!

Erdoğan'la sık sık fotoğraf çektiren AK Partililere isyan etti

Erdoğan'la sık sık fotoğraf çektiren AK Partililere isyan etti

Kira kontratları artık e-Devlet'ten!

Kira kontratları artık e-Devlet'ten!

Şaşkına çeviren görüntü! Aşırı sıcaklar arabaları bu hale getirdi

Şaşkına çeviren görüntü! Aşırı sıcaklar arabaları bu hale getirdi

Bu göle giren çocukların saçları sarı oluyor!

Bu göle giren çocukların saçları sarı oluyor!

Manisa'da acı olay! Tarlada uyuyan 6 yaşındaki çocuk kamyonun altında kaldı! Yakınları sürücüyü öldürdü

Manisa'da acı olay! Tarlada uyuyan 6 yaşındaki çocuk kamyonun altında kaldı! Yakınları sürücüyü öldürdü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.