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DJ Suat Ateşdağlı kalp krizi geçirdi! Oğlu sağlık durumunu açıkladı

18.02.2022 01:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü müzisyen ve DJ Suat Ateşdağlı, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Oğlu Emir Ateşdağlı, babasının anjiyo olduğunu söyleyerek, gözetim altında tutulduğunu belirtti.

DJ Suat Ateşdağlı kalp krizi geçirdi! Oğlu sağlık durumunu açıkladı

Galatasaray tribün grubu ultrAslan'ın eski başkanı, müzisyen ve DJ Suat Ateşdağlı dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Emir Ateşdağlı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Babam Suat Ateşdağlı'yı, geçirdiği kalp krizi sebebiyle akşam saatlerinde hastaneye kaldırdık. Anjiyo oldu ve stent takıldı. Birkaç gün müşade altında kalacak. Durumu iyi. Tüm geçmiş olsun dilekleriniz için çok çok teşekkürler" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi
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