Dog Man X ve Dark Man X isimleriyle de bilinen Rap ve Hip-hop dünyasının en ikonik isimlerinden biri olan DMX kalp krizi geçirdi. Sanatçının uyuşturucu yüzünden kalbinin durduğu öne sürüldü fakat henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Peki DMX kimdir, kaç yaşında ve hastalığı ne? DMX kalp krizi mi geçirdi?

DMX KİMDİR?

18 Aralık 1970 tarihinde Baltimore, Maryland'te 5 çocuklu bir ailenin 2. çocuğu olarak dünyaya gelen DMX, babasının evi terketmesinden sonra küçük yaşta ailesiyle birlikte New York’a taşınıp orada hayatını sürdürmüştür. Amatör olarak rap yapmaya ise 13 yaşında başlamıştır.

Yerel bir rapçinin desteğiyle sahneye çıkmaya başlayan Simmons pek çok kişinin dikkatini çekerek oldukça büyük beğeni toplamıştır. Lakabını eski bir drum machine olan Oberheim DMX’ten alan Simmons, DMX'in açılımını sonraları Dark Man X olarak lanse etmiştir. 1998 senesinde It's Dark and Hell is Hot isimli ilk albümünü çıkarmıştır. Aynı sene çıkardığı Flesh of My Flesh, Blood of my Blood albümü listelerde bir numara olmuştur. 1999 senesinde And Then There Was X ve 2001 yılında çıkardığı The Great Depression albümleri oldukça büyük beğeni toplamıştır.