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DMX kimdir, kaç yaşında ve hastalığı ne? DMX kalp krizi mi geçirdi?

04.04.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rap ve Hip-hop dünyasının en ikonik isimlerinden biri olan DMX kalp krizi geçirdi. Ünlü sanatçının uyuşturucu yüzünden kalbinin durduğu öne sürüldü fakat henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki DMX kimdir, kaç yaşında ve hastalığı ne? DMX kalp krizi mi geçirdi? İşte yanıtı...

DMX kimdir, kaç yaşında ve hastalığı ne? DMX kalp krizi mi geçirdi?

Dog Man X ve Dark Man X isimleriyle de bilinen Rap ve Hip-hop dünyasının en ikonik isimlerinden biri olan DMX kalp krizi geçirdi. Sanatçının uyuşturucu yüzünden kalbinin durduğu öne sürüldü fakat henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Peki DMX kimdir, kaç yaşında ve hastalığı ne? DMX kalp krizi mi geçirdi?

DMX KİMDİR?

18 Aralık 1970 tarihinde Baltimore, Maryland'te 5 çocuklu bir ailenin 2. çocuğu olarak dünyaya gelen DMX, babasının evi terketmesinden sonra küçük yaşta ailesiyle birlikte New York’a taşınıp orada hayatını sürdürmüştür. Amatör olarak rap yapmaya ise 13 yaşında başlamıştır.

Yerel bir rapçinin desteğiyle sahneye çıkmaya başlayan Simmons pek çok kişinin dikkatini çekerek oldukça büyük beğeni toplamıştır. Lakabını eski bir drum machine olan Oberheim DMX’ten alan Simmons, DMX'in açılımını sonraları Dark Man X olarak lanse etmiştir. 1998 senesinde It's Dark and Hell is Hot isimli ilk albümünü çıkarmıştır. Aynı sene çıkardığı Flesh of My Flesh, Blood of my Blood albümü listelerde bir numara olmuştur. 1999 senesinde And Then There Was X ve 2001 yılında çıkardığı The Great Depression albümleri oldukça büyük beğeni toplamıştır.

2000 senesinde Jet Li'nin de bulunduğu Cradle 2 the Grave filminde, 2001 senesinde Steven Seagal ile Exit Wounds filminde, 2004 senesinde Michael Ealy ile Never Die Alone filminde rol almıştır. Rapçi DMX'nin ABD'de bir numara olan beş albümü bulunmaktadır. Rapçinin "Party Up (Up in Here)", "What’s My Name", "X Gon’ Give It to Ya" gibi popüler şarkıları mevcuttur.

DMX KALP KRİZİ Mİ GEÇİRDİ?

ABD'li rapçi DMX'in kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. The Guardian'da yer alan habere göre, rapçi DMX'in avukatı Murray Richman "Kalp krizi geçirdi. Oldukça hasta" açıklaması yaptı. Richman, 50 yaşındaki rapçinin uyuşturucuda aşırı kullanım nedeniyle kalp krizi geçirdiği yönündeki iddialara ise yanıt vermedi. Türkiye’de de çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve aralarında Jay-Z, Ja Rule, Eve ve LL Cool J gibi isimlerle pek çok ortak projede çalışan ve özellikle 1990’lara damga vuran rap ve hip-hop figürü DMX’in avukatı, şarkıcının ilk önce yaşam desteği ünitesine alındığını fakat şimdi kendi kendine nefes alabildiğini aktardı.

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