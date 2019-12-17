MAGAZİN

DOB Genel Müdürü Karahan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 17.12.2019 09:09 | Son Güncelleme

DOB Genel Müdürü tenor Murat Karahan, "Gazze'de enkazlar arasında iftar", "Harran'da yaşam" ve "Şahika Encümen'den Dünya Rekoru" başlıklı fotoğraflara oy verdi

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü tenor Murat Karahan, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karahan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceledi. Karahan, "haber" kategorisinde, Mustafa Hassona'nun "Gazze'de enkazlar arasında iftar" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

"Yaşam" kategorisinde UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yöre halkının kerpiç evlerde yaşamaya devam etmesini bir kız çocuğu üzerinden anlatan Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafını tercih eden Karahan, "Kızın yüzündeki mutluluk ifadesiyle keçinin onunla sohbet ediyormuş gibi bakışı çok güzel yansımış kareye. Bu çok hoşuma gitti." dedi.

Karahan, "spor" kategorisinde seçtiği Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den Dünya Rekoru" isimli fotoğrafını sanatsal açıdan başarılı bulduğunu söyledi.

Fotoğraf seçkisini beğendiğini belirten Karahan, "Kendime en yakın hissettiğim fotoğrafları seçtim. Ama hepsi birbirinden güzel fotoğraflar. Çekenlerin ellerine sağlık." diye konuştu.

'Karabasan' uyarısı! Bu belirtilere dikkat 'Karabasan' uyarısı! Bu belirtilere dikkat
Emre Altuğ, sanat hayatının 20. yılını konserle kutladıEmre Altuğ, sanat hayatının 20. yılını konserle kutladı
Nevşehir’de Tiyatro Günleri başladıNevşehir’de Tiyatro Günleri başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü tenor Murat Karahan Tenor Karahan AA fotoğraf oylamasına katıldı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hayvancılık yapan Fatma Öncel prematüre buzağıya evinde bakıyor

Hayvancılık yapan Fatma Öncel prematüre buzağıya evinde bakıyor

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Camgöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Camgöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Van Kalesi’nin ’aynasına’ ziyaretçi akını

Van Kalesi’nin ’aynasına’ ziyaretçi akını

Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı

Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.