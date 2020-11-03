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Doctor Strange 2'den beklenen haber nihayet geldi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Doctor Strange 2, tam adıyla Doctor Strange in the Multiverse of Madness filminin çekimleri Londra’da başlıyor.

Doctor Strange 2'den beklenen haber nihayet geldi

Doctor Strange 2, İngiltere’nin başkenti Londra’da sete çıkıyor. Marvel evreninin en sevilen karakterlerinden biri olan Doctor Strange’e başarılı aktör Benedict Cumberbatch hayat veriyor. Doctor Strange serisinin ikinci filmi, koronavirüs pandemisi yüzünden vizyon tarihi değişmeyen tek yapım.

Marvel Sinematik Evreni’nde Benedict Cumberbatch’in başarılı performansı ile hayat bulan Doctor Strange’in ikinci filminin oyuncu kadrosunda; Cumberbatch ile beraber Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor ve Benedict Wong yer alıyor.

DOCTOR STRANGE 2 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Senaryosunu Jade Bartlett, Michael Waldron ikilisinin yazdığı yönetmen koltuğuna Sam Raimi’nin oturduğu Doctor Strange 2’nin vizyon tarihi 25 Mart 2022 olarak belirlendi.

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