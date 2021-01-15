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Doğa Rutkay'dan çocuk itirafı! 'Kendimi emzirirken hayal ettim ve...'

15.01.2021 13:46 | Son Güncelleme:
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Doğa Rutkay'dan çocuk itirafı! 'Kendimi emzirirken hayal ettim ve...'

Güldür Güldür Show'un oyuncusu Doğa Rutkay Kamal, bilinmeyenlerini anlattı. Kamal, "Kerimcan'ı görene kadar evlilik hissi bana hiç gelmemişti. Aşkımız başladığında kafamda hiç 'çocuk' düşüncesi yoktu. Kerimcan, 'Sen artık anne olmalısın’ deyince, kendimi emzirirken hayal ettim ve 2-3 ay sonra hamile kaldım" dedi.

2018 yılında ikiz bebekleri Piraye ile Rutkay Kerim'i kucağına alan oyuncu Doğa Rutkay Kamal, samimi açıklamalarda bulundu. Oyuncu Hakan Bilgin'in YouTube'da yayınlanan programına konuk olan Rutkay, bilinmeyenlerini anlattı.

"Kerimcan'ı görene kadar evlilik hissi bana hiç gelmemişti" diyen Doğa Rutkay, "Lise 2’den beri kendi evinde yaşayan biri olarak, evlenmek benim için büyük bir zincire vurulmaktı" dedi.

"KAFAMDA HİÇ 'ÇOCUK' DÜŞÜNCESİ YOKTU"

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42 yaşındaki ünlü oyuncu, "Aşkımız başladığında kafamda hiç çocuk düşüncesi yoktu. Zaten çiftlere, bebek baskısı yapmak bana göre terör ama Kerimcan 'Sen artık anne olmalısın’ deyince, kendimi emzirirken hayal ettim ve 2-3 ay sonra hamile kaldım" şeklinde konuştu.

Doğa Rutkay Kamal açıklamasının devamında ise şunları şöyledi: "Ömrümün sonuna kadar annem Nuran Duru ve babam Rutkay Aziz'e minnettar kalacağım. Çünkü iyi bir evlilik yapabilmemin, eşime olan düşkünlüğümün tüm sebebi annem... Öfke dolu bir kız yetiştirmedi.

Çocuk yaşımda yaralar nasıl sarılır annemden öğrendim. Dolayısıyla felaketler beni deviremedi. Fırtınayı nasıl yöneteceğimi çok iyi biliyorum.

Kerimcan’a dair yaşanan olumsuz şeyleri bir daha hatırlamam. Konuşur ve üzerini kapatırız. Sonra dırdır edip, başının etini yemem."

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