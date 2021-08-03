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Doğa Rutkay'dan duygulandıran paylaşım: Evlatlarıma bu kahramanları anlatacağım

03.08.2021 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Doğa Rutkay Kamal, Adana'da nöbet sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 46 yaşındaki itfaiye eri Mustafa Kılınç'ın fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncu duygusal paylaşımında "Ne büyük bir acı. Şimdi gel de anlat evlatlarına! 'Yandı ülken'de. 'Vatanın yandı' de. Kahramanlar can verdi vatanı yaşatmak için' de. Ama evlatlarıma bu kahramanları anlatacağım" dedi.

Doğa Rutkay'dan duygulandıran paylaşım: Evlatlarıma bu kahramanları anlatacağım

Instagram hesabından henüz 46 yaşında hayatını kaybeden 17 yıllık itfaiye eri Mustafa Kılınç'ın fotoğrafını yayınlayan Doğa Rutkay, duygusal bir mesaj kaleme aldı.

"NE BÜYÜK BİR ACI"

Doğa Rutkay paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
doga

"Evlatlarımın en heyecan duyduğu, en görmek istediği, hiç görmedikleri halde hayran oldukları bir kurumdu itfaiye. Sanırım okuduğum kitaplarda, kahramanlıklarıyla anlattığım hikayelerde hep hoşlarına gitmişti. Takip edenlerim bilir; yakın zamanda onları alıp Kemerburgaz İtfaiyesine götürmüş tanıştırmıştık hatta. Şimdi gel gör ki, o kahramanlarımızdan acı haberler geliyor. Kalbine yenilen 17 yıllık itfaiye eri, henüz 46 yaşında Mustafa Kılınç. Görevinin başında kalp krizi geçiriyor. Ne büyük bir acı. Şimdi gel de anlat evlatlarına! 'Yandı ülken' de! 'Vatanın yandı' de! 'Kahramanlar can verdi vatanı yaşatmak için' de! Ama evlatlarıma bu kahramanları anlatacağım. Tek tek hatırlatacağım. Onlara iyi, merhametli ve vicdanlı insan olmayı ve çok sevdikleri erler gibi olma hissini, her türlü olumsuzluğa rağmen yüreklerinde bu duyguyu taşımalarını sağlayacağım. Çok üzgünüm çok. Allah rahmet eylesin. Ailesine, sevenlerine, yakınlarına sabırlar dilerim. Ve şükranlarımı sunarım; Mustafa Kılınç ve nezdinde nice uykusuz, susuz, aç bitap ormanlarımızın ateşini söndürmek için çabalayan tüm emekçilere."


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Doğa Rutkay
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