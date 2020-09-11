Doğa Rutkay Kamal: Güldür Güldür'e test yaptırarak geliyoruz

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; SHOW TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncusu Doğa Rutkay Kamal, eşi Kerimcan Kamal ile birlikte önceki akşam Arnavutköy'deki bir mekanda objektiflere yansıdı.

Arkadaşlarıyla buluşup, hasret gideren çift, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz aylarda Ege sahillerinde tatil yapan çift, Doğa Rutkay, "Yaz güzel geçti. Bebekler iki yaşına bastı" dedi.

Kamal, son zamanlarda dizi setlerinde oyuncuların koronavirüs testlerinin pozitif çıkması hakkında konuştu. Oyuncu, konuyla igili "Biz tiyatroda, Güldür Güldür'de test yaptırarak geliyoruz, önlemlerimizi alıyoruz" dedi.

