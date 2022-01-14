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Doğa yürüyüşü sırasında keşfedildi! 2 bin yıllık Roma yolu turizme kazandırılmaya hazırlanıyor

14.01.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'ın Ağın ilçesi Balkayası köyünde yaşayan Bünyamin Erdem'in doğa yürüyüşü yaparken keşfettiği ve Roma döneminden kaldığı belirlenen 2 bin yıllık yol turizme kazandırılacak.

Doğa yürüyüşü sırasında keşfedildi! 2 bin yıllık Roma yolu turizme kazandırılmaya hazırlanıyor

Doğa yürüyüşüne çıkan Erdem, köyden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Ağın ile Malatya'nın Arapgir ilçesi sınırları arasında, yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde sıralı dizilen taşlardan oluşan bir yol olduğunu fark etti. Buranın tarihi bir yol olabileceğini düşünen Erdem, Fırat Üniversitesi (FÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Harput Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç ile irtibata geçti.

Bölgede araştırma yapan Aytaç, bugüne kadar literatürde yer almayan yolun, Roma döneminden kaldığını tespit etti. Aytaç, koruma altına alınan yolun, turizme kazandırılması için çalışma başlattı.

“HERKESİN BU YOLDA YÜRÜMESİNİ İSTERİM”

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Tarihi yolu keşfeden Erdem, doğayı ve sporu çok sevdiğini, zaman zaman köyün çevresinde gezintiye çıktığını söyledi. Manzarasıyla öne çıkan kırsal bir bölgede gezinti yaparken, yürüdüğü düzgün ve sıra sıra dizili taşlardan oluşan yolun ilgisini çektiğini anlatan Erdem, bunun bir kervan yolu olabileceğini düşündüğünü dile getirdi.

Erdem, durumu FÜ'den arkeolog ve sanat tarihçi Prof. Dr. Aytaç ile paylaştığını belirterek, "Hocamızın yaptığı araştırmadan sonra öğrendim ki bu yol tarihi Roma yoluymuş. Burayı ilk fark ettiğim gün yaşadığım heyecanı yeniden yaşadım. Bu yolda herkesin yürümesini ve bu heyecanı tatmasını isterim. Adeta tarihe yolculuk yapıyorsunuz gibi hissediyorsunuz. Herkesi burayı görmeye bekliyorum." dedi.

“YOLUN TESCİL EDİLMESİ İÇİN GİRİŞİMDE BULUNACAĞIZ”

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Prof. Dr. Aytaç da 3 kilometrelik bölümü bugüne ulaşan yolun yaklaşık 2 bin yıllık olduğunu tespit ettiğini söyledi.Yolun Osmanlı döneminde de yoğun kullanıldığını düşündüklerini anlatan Aytaç, "Bölgedeki maden yataklarından maden cevheri taşıyan kervanların geçtiği yol olarak bilinmekte. Bu yolun şimdiye kadar tespit edilememiş olması ilginç. Yolun orijinal kalan kısmının tescil edilmesi için girişimde bulunacağız, yolun bölge turizmine kazandırılması için çaba sarf edeceğiz." diye konuştu.

Bölgede kervansaraylar ve kervan yollarıyla ilgili yıllardır araştırma yaptığını dile getiren Aytaç, bu yolu ilk kez gördüğünü kaydetti. Aytaç, "İnşallah bu yolların bağlantıları ve üzerindeki kervansaraylarla ilgili yeni bir yayın gerçekleştireceğiz." dedi.

“YOĞUN KULLANILDIĞINI GÖSTERİYOR”

KAPAK YOL

Prof. Dr. Aytaç, Roma ve Osmanlı dönemlerinde mühendislerin, coğrafi zorluklar ve iş gücü maliyeti ne olursa olsun yol yapma konusunda oldukça cesur davrandığını belirtti.
Burasının 6 metre genişliğinde duble yol olduğunu tespit ettiklerini bildiren Aytaç, "Duble yol halinde yapılmış olması yoğun kullanıldığını gösteriyor. Genel anlamda Roma yollarının, orta bölümü yüksek, yanlara doğru kavisli, yani balık sırtı şeklinde yapıldığını biliyoruz. İncelediğimiz yol da aynı şekilde düzenlenmiş. Tabii Osmanlı'nın da tarihte mevcut yolları zamanla onararak kullandığını biliyoruz." şeklinde konuştu.

Taşların dizilimi ve düzgünlüğünün bunun tarihte bölge açısından büyük önem taşıyan, stratejik bir yol olduğunu gösterdiğine işaret eden Aytaç, bu keşfin turizm açısından önem taşıdığını sözlerine ekledi.

(AA)

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