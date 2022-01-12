Tarihi cephe gerisi hastanesi kent müzesi olacak! Restorasyon sürüyor

Yukarı Zaferiye Mahallesi Necati İşcan Caddesi'nde bulunan, 1914'te inşa edilip, Çanakkale Savaşı'nda cephe gerisi hastanesi olarak yaralı askerlerin tedavi edildiği, sonraki yıllarda ise Kızılay ve Memleket Hastanesi olarak hizmet verilen Keşan Belediyesi’ne tahsisli tarihi binada, kent müzesi için restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle restorasyon çalışmalarımıza başladık. Müzemiz için eser topladık. Kamu kurum ve kuruluşlarımız ile vatandaşlarımızdan müze konusunda eser konusunda desteklerini aldık. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

"19 KASIM 2022'DE BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Arkeolog Aslı Avcı da restorasyon uygulamasında yüzde 27 seviyesine geldiklerini belirterek, “Ağustos 2021 tarihinde restorasyon ihalemizi yaptık. Ekim ayında da restorasyon çalışmalarımız başladı. Öncelikle binanın iç duvarlarının raspa çalışmaları yani duvarlardaki boyaların ve sıvaların kazınması işi gerçekleşti. Şu anda binanın gerçek duvarları ortaya çıktı. Aynı işlemler alt katta da devam ediyor. Çok muazzam bir yapıya ulaştık. Bildiğiniz gibi projemiz Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da destek verdiği bir proje. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ve Genel Müdür Yardımcısı İsmail Karaman ve tabii ki Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu’nun büyük katkıları ile projemiz devam ediyor. Müzenin açılışı için 2022 yılı 19 Kasım’ı hedef koymuştuk. Pandemi koşulları bizleri biraz da olsa yavaşlattı. Ama hedefimiz yine de 2022. Hedefimizden vazgeçmiyoruz hiçbir zaman. Restorasyonu 19 Kasım 2022’de bitirmeyi hedefliyoruz. Müzemizde güzel bir 100’üncü yıl resepsiyonu yapmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

ENVANTER TOPLAMA VE SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Keşan Kent Müzesi’nin ayakta kalabilmiş nadir tescilli yapılardan biri olduğunu dile getiren Avcı, “Hepinizin bildiği gibi burası bizim ayakta kalabilmiş tescilli yapılarımızdan bir tanesi. Bir Hersekzade Ahmet Paşa Cami’miz var bir de müzemiz var. Biz inanıyoruz ki; burası Keşan için çok güzel bir kampüs olacak. Alt katta atölyelerimiz olacak. Sanat merkezimiz, sanat galerimiz olacak. Bahçemiz donatılarla süslenecek. Herkesi, Kent Müzemize bekliyor olacağız. 100’üncü yılımız nedeniyle Trakya Üniversitesi ile belediyemizin düzenleyeceği bir Keşan Sempozyumu olacak. Keşan Belediyesi ve Müze Keşan olarak sempozyumun düzenleyici paydaş kurumuyuz. Kurtuluşunun 100’üncü yılında Keşan Sempozyumu 17-18 Kasım 2022 tarihlerinde düzenlenecek. Bunun dışında Keşanlı yazarlar ve Keşanlı sanatçılarla buluşmamız gerçekleşecek. Hem çalışan hem emekli öğretmenlerimizle bir projemiz olacak. 100 öğretmenden 100 anı kitabı bastırmayı düşünüyoruz. Envanter toplama ve sözlü tarih çalışmalarımız da devam ediyor” ifadelerini kullandı.

(DHA)



