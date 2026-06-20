Doğada kendiliğinden yetişiyor! Yılda 1 kere toplanıyor: Kilosu 12 bin TL

Sivas’ta doğada yetişen kenger bitkisinin kök kısmındaki özden elde edilen kenger sakızı, sağlık açısından taşıdığı faydalarıyla dikkat çekiyor.

Kenger sakızı, ilkbahar aylarında doğada yetişen kenger bitkisinin kökünde bulunan beyaz süt kıvamındaki özden elde ediliyor. Sakız, hem zahmetli üretim süreci hem de sağlık açısından taşıdığı faydalarıyla dikkat çekiyor.

BİRÇOK FAYDASI VAR

Doğal yöntemlerle çıkarılan kenger sakızının diş sağlığını desteklediği, yüz felci geçiren bireylerde kas hareketlerini artırdığı, kulak intihabının atılmasında yardımcı olduğu, mide ağrılarını ve şişkinliği hafiflettiği, ayrıca migren üzerinde olumlu etkiler gösterdiği biliniyor.

ÜRETİCİ HER YIL AZALIYOR

Toplayan kişi sayısının az olması ve toplama aşamasının zor olmasından dolayı yüksek fiyattan satışa sunulan kenger sakızı, vatandaşların dikkatini çekiyor.

"ALTIN FİYATLARIYLA YARIŞIYOR"

Kenger sakızının elde edilmesinin oldukça zahmetli olduğunu ifade eden Aktar Muhammet Emin Gülle, "Kenger sakızı midenin suyunu emer, diş etlerine faydalıdır, kulaktaki enfeksiyonu atar ve yüz felcini önler. En çokta yüz felcine faydası vardır. Kilosu fiyat olarak şu anda 10-12 bin TL arasında, kalitesine göre değişiyor. Altın fiyatlarıyla yarışıyor. Tanesini 30 TL’den satıyoruz. Yeni sezonda da ortalama 50 TL olacak. Şu anda o fiyattan satanlar var.

"TOPLAMASI ÇOK ZAHMETLİ"

Bu sakızın toplaması çok zahmetli bir iş. Işkın otu var. O otu toplayıp kesersiniz, suyu süt gibi akar. Onu temiz bir taşın üzerine akıtırlar, ertesi gün gidip o taşın üstündeki suyu yuvarlayarak bu hale getirirsiniz ve sakız şeklini alır. Çok zahmetli bir iş olduğu için kimse uğraşmak istemiyor. Her sene bu sakızı yapanların sayısı azalıyor. O yüzden fiyatı diğer sakızlara göre yüksek" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır