YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Yılda 1 kere toplanıyor: Kilosu 12 bin TL

Sivas’ta doğada kendiliğinden yetişen kenger bitkisinden elde edilen ve üretimindeki zorlu süreç nedeniyle “altınla yarışan sakız” olarak anılan kenger sakızı, hem yüksek fiyatı hem de sağlık üzerindeki etkileriyle ilgi görüyor. Diş sağlığından mide rahatsızlıklarına kadar birçok fayda sağladığı belirtilen doğal sakızın kilosu 10-12 bin TL’ye kadar ulaşırken, her geçen yıl azalmakta olan üreticileri nedeniyle değerinin daha da arttığı ifade ediliyor.

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Yılda 1 kere toplanıyor: Kilosu 12 bin TL

Sivas’ta doğada yetişen kenger bitkisinin kök kısmındaki özden elde edilen kenger sakızı, sağlık açısından taşıdığı faydalarıyla dikkat çekiyor.

Kenger sakızı, ilkbahar aylarında doğada yetişen kenger bitkisinin kökünde bulunan beyaz süt kıvamındaki özden elde ediliyor. Sakız, hem zahmetli üretim süreci hem de sağlık açısından taşıdığı faydalarıyla dikkat çekiyor.

BİRÇOK FAYDASI VAR

Doğal yöntemlerle çıkarılan kenger sakızının diş sağlığını desteklediği, yüz felci geçiren bireylerde kas hareketlerini artırdığı, kulak intihabının atılmasında yardımcı olduğu, mide ağrılarını ve şişkinliği hafiflettiği, ayrıca migren üzerinde olumlu etkiler gösterdiği biliniyor.

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Yılda 1 kere toplanıyor: Kilosu 12 bin TL 1

ÜRETİCİ HER YIL AZALIYOR

Toplayan kişi sayısının az olması ve toplama aşamasının zor olmasından dolayı yüksek fiyattan satışa sunulan kenger sakızı, vatandaşların dikkatini çekiyor.

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Yılda 1 kere toplanıyor: Kilosu 12 bin TL 2

"ALTIN FİYATLARIYLA YARIŞIYOR"

Kenger sakızının elde edilmesinin oldukça zahmetli olduğunu ifade eden Aktar Muhammet Emin Gülle, "Kenger sakızı midenin suyunu emer, diş etlerine faydalıdır, kulaktaki enfeksiyonu atar ve yüz felcini önler. En çokta yüz felcine faydası vardır. Kilosu fiyat olarak şu anda 10-12 bin TL arasında, kalitesine göre değişiyor. Altın fiyatlarıyla yarışıyor. Tanesini 30 TL’den satıyoruz. Yeni sezonda da ortalama 50 TL olacak. Şu anda o fiyattan satanlar var.

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Yılda 1 kere toplanıyor: Kilosu 12 bin TL 3

"TOPLAMASI ÇOK ZAHMETLİ"

Bu sakızın toplaması çok zahmetli bir iş. Işkın otu var. O otu toplayıp kesersiniz, suyu süt gibi akar. Onu temiz bir taşın üzerine akıtırlar, ertesi gün gidip o taşın üstündeki suyu yuvarlayarak bu hale getirirsiniz ve sakız şeklini alır. Çok zahmetli bir iş olduğu için kimse uğraşmak istemiyor. Her sene bu sakızı yapanların sayısı azalıyor. O yüzden fiyatı diğer sakızlara göre yüksek" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
En iyi kavun nasıl seçilir? Sadece koklamak yetmiyormuş: Pazarcılar meğer hep bu kısmına bakıyormuşEn iyi kavun nasıl seçilir? Sadece koklamak yetmiyormuş: Pazarcılar meğer hep bu kısmına bakıyormuş
En iyi karpuz nasıl seçilir? Sırrı açıklandıEn iyi karpuz nasıl seçilir? Sırrı açıklandı

Anahtar Kelimeler:
sakız Sivas ışkın otu doğa ışkın şifa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e kurultay yanıtı! Tarih verdi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e kurultay yanıtı! Tarih verdi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan o iddiaya sert sözler! "Yarın genel başkanlığı bırakırım"

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan o iddiaya sert sözler! "Yarın genel başkanlığı bırakırım"

CANLI | Türkiye - Paraguay maç anlatımı!

CANLI | Türkiye - Paraguay maç anlatımı!

Survivor 2026 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2026 şampiyonu belli oldu!

Dev banka duyurdu: Türkiye'deki ATM'lerini kapatıyor

Dev banka duyurdu: Türkiye'deki ATM'lerini kapatıyor

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.