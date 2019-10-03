Mynet Trend

Doğada nadir bulunan engerek yılanı ilk kez görüntülendi

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 03.10.2019 09:59 | Son Güncelleme

Kastamonu’da keşfe çıkan avukat, doğada nadir bulunan ve daha önce görüntülenmeyen baran engerek yılanını görüntüledi.

Doğada nadir bulunan engerek yılanı ilk kez görüntülendi

Şu ana kadar Kastamonu’da hiç görüntülenemeyen baran engerek yılanı görüntülendi. Kastamonu’da avukatlık yapan ve bir keşif için araziye çıkan Avukat Ali Kargılı, keşif sırasında siyah renkte bir yılan olduğunu fark etti. Yılanlara karşı merakı da bulunan Avukat Ali Kargılı, cep telefonuna yılanı görüntüledi. Bir süre sonra siyah renkteki yılan, yerinden hareket ettirilerek gözden kayboldu.

Cep telefonuna kaydettiği görüntüleri Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVÜ BTUAM) Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Naşit İğci’ye gönderdi. Doç. Dr. İğci’den yılanın isminin zehirli baran engerek yılanı olduğunu ve Kastamonu’da bu türün şu ana kadar hiç görüntülenmediğini öğrendi.

Kastamonu’da avukatlık yaptığını söyleyen Ali Kargılı, “Bir arazi keşfi için araziye çıkmıştık. Arazi keşfinin ardından gezerken çalıların arasında bir yılan ile karşılaştım. Yılanı görüntülemek istedim çünkü daha önce hiç görmediğim ve bilmediğim bir türdü. Sonrasında yılanı görüntüledim. Daha sonra yaptığım araştırmada Kastamonu’da daha önceden herhangi bir kişi tarafından görüntülenmemiş bir yılan türü olduğunu öğrendim. Hatta Türkiye’de nadir bir tür olduğunu yaptığım araştırmalar neticesinde öğrendim. Baran Engereği isminde zehirli bir yılan türüymüş. Kastamonu’da bu tür vahşi yaşamın hala devam ettiğini bilmek ve görmek beni mutlu etti” dedi.

AW817933_02

AW817933_03

(İHA)

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i şaşırtan olay!Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i şaşırtan olay!
İstanbul'da balıkçıklar eski harp mayını buldu!İstanbul'da balıkçıklar eski harp mayını buldu!
Muhteşem görüntüler... 'Mutluluğumu tarif edemem'Muhteşem görüntüler... 'Mutluluğumu tarif edemem'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU engerek yılanı

En Çok Okunan Trend Haberler

Günlük kiralık evde dehşet! Karar verildi

Günlük kiralık evde dehşet! Karar verildi

Başkan kurtarmıştı! Gündemi sarsan olayda flaş gelişme!

Başkan kurtarmıştı! Gündemi sarsan olayda flaş gelişme!

İstanbul'da heyecanlandıran olay!

İstanbul'da heyecanlandıran olay!

Şampiyonlar Ligi'nde gol düellosu! Yok böyle maç

Şampiyonlar Ligi'nde gol düellosu! Yok böyle maç

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kızını okula her gün böyle gönderiyor!

Kızını okula her gün böyle gönderiyor!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Camide büyük ahlaksızlık! Önce namaz kıldı, geceyi camide geçirdi ve...

Camide büyük ahlaksızlık! Önce namaz kıldı, geceyi camide geçirdi ve...

Erdoğan'ın mitinglerinde videosunu paylaştığı fenomen konuştu

Erdoğan'ın mitinglerinde videosunu paylaştığı fenomen konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolandırıcılardan 'Cem Yılmaz'lı tuzak!

Dolandırıcılardan 'Cem Yılmaz'lı tuzak!

İstanbul'da balıkçıklar eski harp mayını buldu!

İstanbul'da balıkçıklar eski harp mayını buldu!

Datça'da muhteşem görüntüler... 'Mutluluğumu tarif edemem'

Muhteşem görüntüler... 'Mutluluğumu tarif edemem'

Bursa'da feci kaza! Ayak parmakları koptu

Bursa'da feci kaza! Ayak parmakları koptu

Belediye başkanından sigara kampanyası! Bırakana ödül var

Belediye başkanından sigarayı bırakana ödül

Bursa'daki vahşette yeni gelişme! Ekmek bıçağıyla doğramıştı

Vahşi olayda gelişme! Ekmek bıçağıyla doğramıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.