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Doğal ağrı kesici olarak biliniyor! Ziyaretçiler akın etti: Ortalama sıcaklığı 18 derece

10.11.2024 20:53
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"Doğal ağrı kesici" etkisiyle bilinen tarihi Sulu Mağara doğaseverlerin akınına uğruyor. Ortalama 18 derece sıcaklığı olan mağarada nem 84 oranında! Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde olan 3 katlı ve 285 metre uzunluğundaki Mağara'da gezen doğaseverler, keyifli anlar yaşadı. Şehrin stresinden uzaklaşma fırsatı bulanlar hem spor yapmanın hem de doğayla iç içe olmanın mutluluğunu yaşadı.

Doğal ağrı kesici olarak biliniyor! Ziyaretçiler akın etti: Ortalama sıcaklığı 18 derece

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kaymakamlık ve belediyenin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte Bozkır Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, tarihi ve doğal güzellikleri keşfetme imkanı buldu. Eski Hristiyanlık döneminde kurşun madeni olarak kullanılan, 3 katlı ve 285 metre uzunluğundaki tarihi Sulu Mağara, ziyaretçilerin ilgisini çeken duraklardan biri oldu. Dokusu ve derinliğiyle büyüleyen mağara, doğa tutkunlarını etkiledi.

ŞEHRİN STRESİNDEN UZAKLAŞMA FIRSATI SUNUYOR!

Etkinlik, Sulu Mağara ziyaretinin ardından Ceritkale Kanyonu'nda düzenlenen doğa yürüyüşüyle devam etti. Yaklaşık 10 kilometrelik parkurda gerçekleşen yürüyüşte, katılımcılar 4 saat boyunca doğanın eşsiz manzaralarının tadını çıkararak keyifli anlar yaşadı. Şehrin stresinden uzaklaşma fırsatı bulan doğaseverler, etkinlik sayesinde hem spor yapmanın hem de doğayla iç içe olmanın mutluluğunu yaşadı.

"GERÇEKTEN GÖRÜLMEYE DEĞER BİR YER"

Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, İHA muhabirine yaptığı açıklamada Sulu Mağara'nın sağlık açısından faydalı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımızı Sulu Mağara'yı görmeye davet ediyorum. Sulu Mağaramız gerçekten görülmeye değer bir yer. Misafir ağırlamada öncü olan Keskin, bu geleneği sürdürüyor" dedi.

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Keskin'de yaşayan bir Kırıkkaleli olarak ilk kez Sulu Mağara'yı ziyaret ettiğini ifade eden Eda Subaşı, "Burası çok güzel bir yer. Gelecek hafta ailemi de getirmeyi planlıyorum" dedi. Dağcılardan Ali Çağlayan ise Ceritkale Kanyonu'nun her mevsim ayrı bir güzellik sunduğunu vurguladı.

Yürüyüşe katılan Erol Uca, parkurda yürümekten büyük keyif aldığını ve ilk kez bu alanları keşfettiğini belirtti. Osman Kara ise, "Doğayı çok seviyoruz, parkur harika ve hava da yürüyüş için çok uygun" diyerek memnuniyetini dile getirdi.
Necibe Durudoğan da yaklaşık 10 kilometrelik parkurda arkadaşlarıyla yapılan yürüyüşün oldukça keyifli geçtiğini ve kanyona yaklaştıkça manzaranın daha da güzelleştiğini ifade etti.

'AĞRI KESİCİ' ETKİSİYLE DİKKAT ÇEKİYOR!

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İnsan sağlığına olumlu etkileri olan Sulu Mağara'da negatif iyonlar sayesinde solunum rahatlayarak, mağara insanlarda pozitif iyonların atmasını sağlıyor. İçerisinde barındırdığı hava sayesinde "ağrı kesici" etkisiyle dikkat çeken mağaranın ortalama 18 derece sıcaklığı ve yüzde 84 nem oranı bulunuyor.

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Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale Keskin mağara
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