Doğaüstü güzellikleriyle Türkiye’nin su altındaki 5 batık şehri!

Türkiye doğal güzellikleriyle çoğu zaman turistlerin ilk adresi olmayı başarıyor. Dört mevsimin yaşadığı Türkiye coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca birçok uygarlığa da beşik olmuştur. Bu noktada Türkiye’nin hem doğa hem de tarihi bir araya getirdiğini söyleyebiliriz. Türkiye’de birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bir zamanlar insanların yaşadığı şimdilerde ise su altındaki deniz canlılarına yuva olan 5 batık şehri derledik.
Antalya’nın Demre ilçesi yakınlarında bulunan Kekova Adası, doğa ve tarihin bütünleştiği bir batık kent olarak biliniyor. Tarih boyunca yaşanan şiddetli depremlerden sonra adanın bir bölümü ana karaya doğru sular altında kalmış durumdadır.
Kekova Adası uzun yıllar Likya Medeniyeti’nin ardından Roma İmparatorluğu’nun hakimiyetinde kalmıştır. Adaya ulaşım Kale Çayağzı’ndan kalkan teknelerle sağlanıyor. Akdeniz’in en temiz denizine sahip olan bu adada denize gömülmüş eski kent surları, evler, lahitler ve çeşitli arkeolojik kalıntılar bulunuyor. Sadece su altında değil adanın tamamında Likya ve Roma İmparatorluğu dönemlerinden kalma arkeolojik buluntulara rastlanıyor. Kekova’nın su altı dünyasını keşfetmek isteyen dalış severler sadece adanın güneyinde dalış yapabiliyor.
Diyarbakır’ın kültür turizminin odak noktasında yer alan Eğil ilçesi, pek çok kral ve peygamberin mezarına ev sahipliği yapan antik bir kenttir. Eğil ilçesinin bazı mahallerinin sular altında kalması bölgeye olan ilgiyi arttırdı. Baraj gölünün altında Asur medeniyetinden kalma evler, mezarlar, hamamlar, gizli geçitler ve kral mezarları bulunuyor. Eğil feribot iskelesinden kalkan teknelerle bölgeyi keşfedebileceğiniz gibi su altından tarihe dokunmak isteyenler de bölgedeki dalış merkezlerini ziyaret edebilir.
Türkiye’deki batık şehirler denildiğinde ilk olarak akla Hasankeyf gelir. Neolitik dönemden kalma mağaraların yanı sıra Roma, Bizans, Moğol ve Arap medeniyetlerinin de izlerini taşıyan bu talihsiz kent, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biriydi. Ilısu Barajı’nın tamamlanmasının ardından 12000 yıllık geçmişi bulunan yüzlerce arkeolojik kalıntı ve endemik bitki türü sulara gömüldü.
Son yıllardaki yağışların etkisiyle bölgedeki su seviyesi 90 metreye kadar yükseldi. Bu nedenle Hasankeyf’te tekneler için limanlar inşa edilmeye başlandı. Aynı zamanda su altı dalış turizmini geliştirmek için de pek çok proje hayata geçirildi.
İzmir’in Bergama ilçesinde bulunan Allianoi, Erken Tunç Çağı’na dair arkeolojik kalıntıların bulunmasıyla daha popüler hale gelmiştir. Prehistorik bir yerleşim yapısı olan bu bölge aynı zamanda dünyanın en eski tıp merkezlerinden birine ev sahipliği yapıyordu.
20.yüzyılın başlarında kısmen temizlenerek gün yüzüne çıkan bu antik kentte 2010 yılına kadar arkeoloji çalışmaları devam etti.
Şanlıurfa’nın cazibe merkezi Halfeti, tarihi taş evleri ve doğal güzelliklerinin yanı sıra Türkiye’nin belki de en etkileyici batık şehrine ev sahipliği yapıyor. Savaşan Köyü, 2000 yılında sular altına gömülmüştür.Bozkırın ortasında bir sahil kasabasını andıran bu görüntü düzenlenen günü birlik tekne turlarıyla turistlerin yoğun ilgisiyle karşılanmaktadır.
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