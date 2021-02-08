Doğaüstü güzellikleriyle Türkiye’nin su altındaki 5 batık şehri!

Türkiye doğal güzellikleriyle çoğu zaman turistlerin ilk adresi olmayı başarıyor. Dört mevsimin yaşadığı Türkiye coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca birçok uygarlığa da beşik olmuştur. Bu noktada Türkiye’nin hem doğa hem de tarihi bir araya getirdiğini söyleyebiliriz. Türkiye’de birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bir zamanlar insanların yaşadığı şimdilerde ise su altındaki deniz canlılarına yuva olan 5 batık şehri derledik.

DOLICHISTE- KEKOVA (ANTALYA)

Antalya’nın Demre ilçesi yakınlarında bulunan Kekova Adası, doğa ve tarihin bütünleştiği bir batık kent olarak biliniyor. Tarih boyunca yaşanan şiddetli depremlerden sonra adanın bir bölümü ana karaya doğru sular altında kalmış durumdadır.

Kekova Adası uzun yıllar Likya Medeniyeti’nin ardından Roma İmparatorluğu’nun hakimiyetinde kalmıştır. Adaya ulaşım Kale Çayağzı’ndan kalkan teknelerle sağlanıyor. Akdeniz’in en temiz denizine sahip olan bu adada denize gömülmüş eski kent surları, evler, lahitler ve çeşitli arkeolojik kalıntılar bulunuyor. Sadece su altında değil adanın tamamında Likya ve Roma İmparatorluğu dönemlerinden kalma arkeolojik buluntulara rastlanıyor. Kekova’nın su altı dünyasını keşfetmek isteyen dalış severler sadece adanın güneyinde dalış yapabiliyor.