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Doğduğun Ev Kaderindir 13. son bölüme Binnur Kaya ve Kırmızı Oda sahnesi damga vurdu! Doğduğun Ev Kaderindir 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

DİZİ HABERLERİ  | 01.10.2020 01:22 | Son Güncelleme

Doğduğun Ev Kaderindir 13. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. TV8'de 30 Eylül Çarşamba yeni sezon ilk bölümüyle ekrana gelen Doğduğun Ev Kaderindir'de Kırmızı Oda sürprizi yaşandı. Kırmızı Oda dizisinin Doktor Hanım'ı Binnur Kaya, Zeynep'in terapisti olarak yeni bölüme konuk oldu. Zeynep ve Doktor Hanım arasındaki sahneler son bölüme damga vurdu. İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in başrollerini oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 14. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabındaki gerçek hayat hikayesinden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, 2. sezon ilk bölümüyle 30 Eylül Çarşamba akşamı TV8 ekranlarında yayınlandı. Yeni bölüme Zeynep'in terapistine itirafları damga vurdu.

BİNNUR KAYA, ZEYNEP'İN TERAPİSTİ OLDU!

Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 13. son bölümüne konuk oyuncu olarak katıldı. dogdugun3

Binnur Kaya, dizide Zeynep’in terapistini canlandırdı. Hayatında bir çok zorluk çeken Zeynep’in ilk terapi seansının konu edildiği sahne izleyenlerin yüreğine dokundu.

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DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Doğduğun Ev Kaderindir'in 7 Ekim Çarşamba ekrana gelecek olan 14. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Zeynep'in "Bu hikayenin neresinde olursan ol mutlu kavuşma yok" sözleri dikkat çekti.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM ÖZETİ

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Zeynep, doktora tedavi için gidiyor. Zeynep ve Mehdi'nin evliliği yeni bir boyuta geçerken, Benal'in yaşadıkları eve gelmesi olayların seyrini değiştiriyor. Benal, Zeynep ve Mehdi ile aynı evde mi kalacak?

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