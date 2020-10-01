Doğduğun Ev Kaderindir 13. son bölüme Binnur Kaya ve Kırmızı Oda sahnesi damga vurdu! Doğduğun Ev Kaderindir 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabındaki gerçek hayat hikayesinden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, 2. sezon ilk bölümüyle 30 Eylül Çarşamba akşamı TV8 ekranlarında yayınlandı. Yeni bölüme Zeynep'in terapistine itirafları damga vurdu.

BİNNUR KAYA, ZEYNEP'İN TERAPİSTİ OLDU!

Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 13. son bölümüne konuk oyuncu olarak katıldı.

Binnur Kaya, dizide Zeynep’in terapistini canlandırdı. Hayatında bir çok zorluk çeken Zeynep’in ilk terapi seansının konu edildiği sahne izleyenlerin yüreğine dokundu.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Doğduğun Ev Kaderindir'in 7 Ekim Çarşamba ekrana gelecek olan 14. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Zeynep'in "Bu hikayenin neresinde olursan ol mutlu kavuşma yok" sözleri dikkat çekti.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM ÖZETİ



Zeynep, doktora tedavi için gidiyor. Zeynep ve Mehdi'nin evliliği yeni bir boyuta geçerken, Benal'in yaşadıkları eve gelmesi olayların seyrini değiştiriyor. Benal, Zeynep ve Mehdi ile aynı evde mi kalacak?

