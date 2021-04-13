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Doğduğun Ev Kaderindir dizisine sürpriz oyuncu! Fırat Doğruloğlu, Tarık karakteriyle dengeleri değiştirecek

13.04.2021 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Özdemir ile Engin Öztürk'ün başrollerde oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisine sürpriz bir oyuncu katılıyor. Ünlü oyuncu Fırat Doğruloğlu, TV8'in sevilen dizisinde Tarık karakterini canlandıracak.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisine sürpriz oyuncu! Fırat Doğruloğlu, Tarık karakteriyle dengeleri değiştirecek

İbrahim Çelikkol'un veda ettiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisine yeni bir oyuncu katılıyor. Fırat Doğruluoğlu, TV8’de yayınlanan OGM Pictures’ın yapımını üstlendiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisine "Tarık" karakteriyle dahil oluyor.

Demet Özdemir'in başrolünde yer aldığı, büyük bir ilgi ile takip edilen ve sosyal medyada en çok konuşulan diziler arasında yer alan Doğduğun Ev Kaderindir'de Tarık, Nesrin karakterinin sözde abisi olarak Zeynep ve Nermin'e yardım etmek için çıkageliyor.

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TARIK ASLINDA KİM?

Uzun yıllardır Nesrin'in hayatında olan ve onun çok güvendiği sevgilisi olan Tarık, intikam planlarının bir parçası olarak "abi" rolüyle Zeynep ile Nermin'in güvenini kazanmaya çalışır.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 Doğduğun Ev Kaderindir dizisi
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