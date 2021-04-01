Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi ölüyor mu? İbrahim Çelikkol ayrılıyor mu?

Büyük bir ilgiyle takip edilen Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 31 Mart Çarşamba günü itibariyle TV 8 ekranlarında yeni bölümü ile izleyiciler ile buluştu. Yeni yayınlanan bölümde ise Mehdi’nin vurulma sahnesi diziye damgasını vurdu. Gerçek hayattan uyarlama olan dizide Mehdi karakterinin ölüm sahnesi izleyiciler tarafından merak edildi. Edinilen bilgilere göre Mehdi karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol, sevilen diziye veda etti.

MEHDİ ÖLÜYOR MU?

İbrahim Çelikkol diziden ayrılacağı haberlerine yönelik açıklamada bulundu. Engin Öztürk'ün kadroya dahil olması ardından İbrahim Çelikkol'un canlandırdığı Mehdi karakteri dizinin ikinci adama durumuna düşmüştü. Mehdi'den boşanan Zeynep, Barış ile aşk yaşamaya başlamıştı.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR FİNALDE NE OLUYOR?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin finalinde, Zeynep (Demet Özdemir) karakterinin ağır bir depresyona gireceği biliniyor. Ağır buhran yaşayan Zeynep’e destek olacak kişi ise Mehdi (İbrahim Çelikkol) olacak. Zeynep’i tedavi olma konusunda ikna etmeye çalışacak. Mehdi ise başka birine aşık olacak ve bu kadın tıpkı Mehdi gibi toplum tarafından dışlanan ve kabul görmeyen biri olacak. Mehdi’nin başka birine aşık olması ile Mehdi Zeynep’ten uzaklaşacak. Bu kadınla ilgili verilen detaylardan biri ise daha sonraları Mehdi’yi öldüreceği yönünde. Doğduğun Ev Kaderindir final bölümünde ise, Zeynep’in psikolojisinin yavaş yavaş düzelmeye başladığını göreceğiz.