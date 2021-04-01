Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi ölüyor mu? İbrahim Çelikkol ayrılıyor mu?

Büyük bir ilgiyle takip edilen Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 31 Mart Çarşamba günü itibariyle TV 8 ekranlarında yeni bölümü ile izleyiciler ile buluştu. Yeni yayınlanan bölümde ise Mehdi’nin vurulma sahnesi diziye damgasını vurdu. Gerçek hayattan uyarlama olan dizide Mehdi karakterinin ölüm sahnesi izleyiciler tarafından merak edildi. Edinilen bilgilere göre Mehdi karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol, sevilen diziye veda etti.
İbrahim Çelikkol diziden ayrılacağı haberlerine yönelik açıklamada bulundu. Engin Öztürk'ün kadroya dahil olması ardından İbrahim Çelikkol'un canlandırdığı Mehdi karakteri dizinin ikinci adama durumuna düşmüştü. Mehdi'den boşanan Zeynep, Barış ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin finalinde, Zeynep (Demet Özdemir) karakterinin ağır bir depresyona gireceği biliniyor. Ağır buhran yaşayan Zeynep’e destek olacak kişi ise Mehdi (İbrahim Çelikkol) olacak. Zeynep’i tedavi olma konusunda ikna etmeye çalışacak. Mehdi ise başka birine aşık olacak ve bu kadın tıpkı Mehdi gibi toplum tarafından dışlanan ve kabul görmeyen biri olacak. Mehdi’nin başka birine aşık olması ile Mehdi Zeynep’ten uzaklaşacak. Bu kadınla ilgili verilen detaylardan biri ise daha sonraları Mehdi’yi öldüreceği yönünde. Doğduğun Ev Kaderindir final bölümünde ise, Zeynep’in psikolojisinin yavaş yavaş düzelmeye başladığını göreceğiz.
İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982, İzmit, Kocaeli, Türk dizi ve sinema oyuncusu, eski model.
Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu.
Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi le oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de Final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.
16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013 2014 yılları arasında Merhamet dizisinde fırat kazan ı canlandırdı.2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.
Son olarak 2020 yılında TV 8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakterine can vermiştir.
2017 yılında Mihre Mutlu ile evlenmiştir.
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