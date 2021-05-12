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Doğduğun Ev Kaderindir neden final yapıyor? İşte dizinin final bölümü

12.05.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız romandanındaki bir hikayeden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi final yapıyor. Her hafta çarşamba akşamları TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, 12 Mayıs itibarıyla ekran macerasına son verecek.

Doğduğun Ev Kaderindir neden final yapıyor? İşte dizinin final bölümü

Yayınlandığı ilk günden itibaren reytinglerde üst sıraları zorlayan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, Masumiyet, Kuruluş Osman ve Sadakatsiz gibi başarılı yapımlarla reyting yarışında gerilerde kaldı. En son Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol’un da Doğduğun Ev Kaderindir’den ayrılması, diziyi finale sürükledi…

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Yazar ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız kitabındaki bir hikayeden uyarlanarak senaryosu yazılan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, 12 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanacak 43. Bölümün ardından final yaparak, ekran macerasını sonlandıracak.

İlk sezonunda reytinglerde başarılı sonuçlar alan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, 2. sezonunda da Kuruluş Osman, Sadakatsiz ve Masumiyet gibi rakipleriyle reyting yarışına girdi. Mehdi karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol'un da vedasının arkasından Doğduğun Ev Kaderindir dizisi için final kararı aldı.

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FİNALDE NELER OLACAK?

Uzun süredir aşk yaşayan Barış ile Zeynep, önlerine çıkan tüm engelleri aşarak dünya evine giriyor. Günler sonra Nuh'un yanına dönen Cemile de hamile olduğunu öğreniyor. Mutlu sonların yaşanacağı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep senelerdir kayıp olan kardeşine de kavuşuyor.


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TV8 Doğduğun Ev Kaderindir dizisi
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