Doğru pişirildiğinde o hastalıktan koruyor

Tavuk ve hindi etinin yeterli ve dengeli beslenmede önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken İstinye Üniversitesi Sağlık bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, "Tavuk ve hindi eti zengin esansiyel aminoasit içeriği sayesinde yüksek protein kalitesine sahip olup; B12 vitamini, magnezyum, fosfor gibi minerallerden zengindir. Renginden de anlaşılacağı üzere hindi eti tavuk etine kıyasla daha yüksek demir içeriğine sahiptir" diye konuştu.

Kansere karşı koruyucu

Tavuk etinin antioksidan özelliğinin bağışıklık sistemini desteklediğini ve kansere karşı koruyucu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Elmacıoğlu, "Tavuk eti triptofan amino asitini içerdiği için tüketilince vücutta serotonin düzeylerini yükseltiyor ve uyku kalitesi artıyor. Etin içinde bulunan selenyum minerali hücre hasarının önlenmesine yardımcı olarak hücre zarının dayanıklılığını yükseltiyor" ifadelerini kullandı.

"Tavuk eti ve hindi etinin sindirimi kolaydır"

Tavuk etinin hayvansal protein kaynağı olarak vazgeçilemeyeceğini belirten Prof. Dr. Elmacıoğlu, "Tavuk etinde derisiz tüketilmek koşuluyla düşük doymuş yağ var. Ayrıca vitamin ve minerallerden zengin olmasının yanı sıra sindirimi kolay, lezzetli, düşük kalorili ve ekonomiktir. Ülkemizde tüketilen etin yüzde 63’ünün tavuk eti olması kanatlı ürünlerinin hayvansal protein kaynağı olarak vazgeçilmezliğini göstermektedir" dedi.