Doğru pişirmek önemli! Fasulyenin gaz yapmaması için ne yapmalıyız?

Kuru fasulyenin gaz yapmasının sebebi midemizin sindiremeyeceği kadar oligosakkarit içermesi. Midemiz bu maddeyi ne yazık ki kolay kolay sindiremez. Sonuç olarak yedikten sonra müthiş bir gaz birikmesi yaşarız...

Ama bunun da çözümü var kimse meraklanmasın :)

Oligosakkarite karşı savaş açıyoruz arkadaşlar! Bunun için;

Kuru fasulyeyi haşlarken içine bir tatlı kaşığı kadar kimyon ekleyin. Kimyon, bağırsaklardaki gaz sıkışmasını engelleyecektir. Kimyon yerine kekik de kullanabilirsiniz. Aynı etkiyi gösterir.

Fasulyeyi muhakkak bir geceden önce ıslatıyoruz. Haşlarken de şuna dikkat etmek gerekiyor; oluşan köpükleri temizlemek lazım çünkü çıkan köpükler gaz oluşmasına neden oluyor.

Karbonat ekleme yöntemini daha önce duymuş olabilirsiniz. Telaşlanmayın, yemeğin tadını hiçbir şekilde bozmuyor ancak fasulyedeki mineral kaybına neden oluyor. Karbonat kullanmak isterseniz yine fasulyelere haşlama aşamasında karbonatı ekleyebilirsiniz.

Fasulyenin gazını önleyen bir diğer yöntem çiğ patates. Fasulye pişerken dörde böldüğünüz patatesi yemeğe ekleyin. Yemeğiniz piştikten sonra patatesi çıkarın. Sonrasında afiyetle gömebilirsiniz :)

En güzel kuru fasulye tarifi için tıklayın.