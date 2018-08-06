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Doğru yapıldığında yararı bile var: Ev yapımı dondurma hem sağlık hem besleyici

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.08.2018 14:30 | Son Güncelleme

Kavurucu sıcak yaz günlerinde soğuk içecek ve yiyeceklere yöneliyoruz. Bunu yaparken de sağlığı elden bırakmamak gerekiyor. Gıda mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu: “Çok şekerli, çok yağlı olmadıktan sonra soğuk içecek ve yiyecekler sorun olmayabilir ancak meyveli içecekler ve katkı maddeleri içeren dondurmalar yerine evde kendi içecek ve dondurmalarınızı yapmanız çok daha sağlıklı olacaktır.” diyor.

Doğru yapıldığında yararı bile var: Ev yapımı dondurma hem sağlık hem besleyici

Bayburtluoğlu; “Dondurmada protein, A vitamini, B vitamini, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve potasyum gibi kaynaklar bulunuyor. Bu yüzden tüm ailece keyifle tüketmeniz aslında yararınıza. Tabii her şeyde olduğu gibi aşırıya kaçmamak koşuluyla.”diye de eklemeden edemiyor :)

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Tuğba Bayburtluoğlu evde kendi meyveli ve şekersiz dondurmasını yapmak isteyenler için şu tarifi verdi:

Meyveli Şekersiz Dondurma (6-7 kişilik):

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  • 3 su bardağı ayıklanmış ve ikiye bölünmüş çilek
  • 3 adet muz
  • Yarım su bardağı yabanmersini
  • 3 yemek kaşığı probiyotikli yoğurt
  • 2 yemek kaşığı ballı çocuk karışımı

Önce meyveleri buzlukta dondurun.
Daha sonra tüm malzemeyi mutfak robotunda çekin.
Bu dondurma katkısız ve şekersiz olduğundan gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.
Tek bir kasede tümünü dondurmak yerine parça parça dondurmak çok daha akıllıca olabilir, ancak tabii kalabalık bir aileyseniz tek parça halinde de dondurulabilir.

Ev Yapımı Dondurma İçin Püf Noktaları:

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  • Biz Kırklareli’ndeki Makarna, Lütfen! atölyemizde daha sağlıklı olsun diye kendi mayaladığımız probiyotik yoğurttan kullandık. Probiyotikli yoğurtlar ısınmaya gelmiyor ama donabilirler, sorun değildir.

  • Dondurmanızı pekmezle de hazırlayabilirsiniz ama rengi koyulaşır, buna dikkat etmelisiniz.

  • Çilek yoksa şeftali veya kayısı ile dondurmanızı yapabilirsiniz.

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-Muz ana kıvamı veren ve dondurmaya benzeten meyve burada. Sırf muz ve çikolata ile de yapabilirsiniz. Muz bu tarifin can damarı.

  • Dondurmanıza fındık, ceviz, badem ekleyebilirsiniz.

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  • Bir avuç ıspanak koyarsanız yeşil bir dondurmanız olur. Üstüne Antep fıstığı da serpilebilir.
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