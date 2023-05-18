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Doğu Anadolu Bölgesi fiziki haritası nasıl? Dağ, ova, göl, akarsuları gösteren Doğu Anadolu Bölgesi fiziki haritasında neler var?

06.05.2023 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Coğrafya derslerinde kullanılan birçok harita türü bulunmaktadır. Her haritanın kullanım amacı birbirinden farklıdır. Bölgelerin coğrafi yapısını incelemek ve yakından görmek için fiziki haritalar tercih edilir. Doğu Anadolu Bölgesi fiziki haritası da birbirinden farklı yeryüzü oluşumlarının gösterildiği ve bu oluşumların renklendirme metodu kullanılarak daha belirgin hâle getirildiği bir haritadır. Peki, Doğu Anadolu Bölgesi fiziki haritası hangi yeryüzü şekillerini içerir?

Doğu Anadolu Bölgesi fiziki haritası nasıl? Dağ, ova, göl, akarsuları gösteren Doğu Anadolu Bölgesi fiziki haritasında neler var?

Doğu Anadolu Bölgesi, ülkemizin yedi coğrafi bölgesinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’nin ortalama yüzde yirmi birlik bölümünü kaplamaktadır. Bu sebepten dolayı ülkemizin en büyük bölgesi olma özelliğine sahiptir. Bölge, göl ve volkanik dağ bakımından çok zengindir. Bölgede yer alan dağ, ova, göl gibi yeryüzü oluşumlarını görmek için fiziki haritalardan yararlanılır. Tüm bu oluşumlar harita üzerinde sarı, yeşil, mavi gibi renklerle gösterilir.

Doğu Anadolu Bölgesi fiziki haritası nasıl?

Fiziki haritalar, bölgelerin birçok yüzey oluşumunu belirli renkler kullanarak gösteren bir harita çeşididir. Doğu Anadolu Bölgesi coğrafi haritası ile bölgede yer alan tüm yeryüzü şekillerini görebilmek mümkündür. Bu haritada genel olarak dağlar, ovalar, ırmaklar, tepeler, nehirler, akarsular veya göller bulunmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin en yüksek bölgesi olma özelliğini taşır. Yaklaşık olarak 2200 m yüksekliğe sahip olan bölgede çok sayıda yeryüzü şekli mevcuttur.

Doğu Anadolu Bölgesi dağları nelerdir?

Türkiye’de en yüksek dağlara sahip bölge bu bölgedir. Bölgede çok fazla sayıda dağ oluşumu mevcuttur. Ayrıca Türkiye’nin 5137 m yükseklikle en büyük dağ olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı da bu bölgede yer almaktadır. Engebeli bir arazi yapısına sahip olan bölgede kıvrılma ile meydana gelen birçok dağ olduğu gibi volkanik dağ da bulunmaktadır. Bölgenin belli başlı dağları ise şunlardır:

  • Nemrut Dağı
  • Süphan Dağı
  • Buzul Dağı
  • Büyük Ağrı Dağı
  • Palandöken Dağı
  • Küçük Ağrı Dağı
  • Tendürek Dağı
  • Allahuekber Dağları
  • Karasu Dağları
  • Bingöl Dağları
  • Munzur Dağları

Doğu Anadolu Bölgesi ovaları nelerdir?

Dağların eteklerinde meydana gelen toprak parçası ova olarak tabir edilir. Bölgede çok fazla dağ olduğundan bu dağların eteklerinde de birçok ova bulunur. Doğu Anadolu Bölgesi coğrafi yapısı itibariyle en zengin ova oluşumuna sahiptir. Ancak bölge karasal bir iklime sahip olduğundan ovalarda yeteri kadar tarımsal ürün yetişememektedir. Bölgenin öne çıkan belli başlı ovaları ise şunlardır:

  • Kağızman Ovası
  • Doğu Beyazıt Ovası
  • Erzurum Ovası
  • Iğdır Ovası
  • Malazgirt Ovası
  • Tercan Ovası
  • Erzincan Ovası
  • Ulu Ova (Elazığ Ovası)
  • Muş Ovası
  • Kara Köse Eleşkirt Ovası
  • Bingöl Ovası
  • Pasinler Ovası

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Doğu Anadolu Bölgesi akarsuları nelerdir?

Doğu Anadolu Bölgesi denize kıyısı olmayan bölgeler arasında yer almaktadır. Bundan kaynaklı akarsu yatağına çok fazla rastlanılmamaktadır. Bölgede bulunan akarsu yatakları denize dökülemediği için kapalı havzalar meydana gelmektedir. Bölgenin öne çıkan akarsuları ise şunlardır:

  • Aras Nehri
  • Karasu Nehri
  • Murat Nehri
  • Kura Nehri
  • Fırat Nehri
  • Zap Nehri
  • Dicle Nehri

Doğu Anadolu Bölgesi gölleri nelerdir?

Bölge, göl oluşumu bakımından fazlasıyla zengindir. Bölge, Nemrut Dağı’nın patlaması neticesinde meydana gelen Van Gölü’ne ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca bu göl, ülkemizin en büyük gölü unvanını elinde taşır. Bölgenin diğer öne çıkan gölleri ise şunlardır:

  • Hazar Gölü
  • Çıldır Gölü (Bölgenin 2. en büyük gölü)
  • Balık Gölü
  • Erçek Gölü
  • Bulanık Gölü
  • Nemrut Gölü ve Aktar Gölü
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Doğu Anadolu Bölgesi fiziki harita

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