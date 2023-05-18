Doğu Anadolu Bölgesi fiziki haritası nasıl? Dağ, ova, göl, akarsuları gösteren Doğu Anadolu Bölgesi fiziki haritasında neler var?

Doğu Anadolu Bölgesi, ülkemizin yedi coğrafi bölgesinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’nin ortalama yüzde yirmi birlik bölümünü kaplamaktadır. Bu sebepten dolayı ülkemizin en büyük bölgesi olma özelliğine sahiptir. Bölge, göl ve volkanik dağ bakımından çok zengindir. Bölgede yer alan dağ, ova, göl gibi yeryüzü oluşumlarını görmek için fiziki haritalardan yararlanılır. Tüm bu oluşumlar harita üzerinde sarı, yeşil, mavi gibi renklerle gösterilir.

Doğu Anadolu Bölgesi fiziki haritası nasıl?

Fiziki haritalar, bölgelerin birçok yüzey oluşumunu belirli renkler kullanarak gösteren bir harita çeşididir. Doğu Anadolu Bölgesi coğrafi haritası ile bölgede yer alan tüm yeryüzü şekillerini görebilmek mümkündür. Bu haritada genel olarak dağlar, ovalar, ırmaklar, tepeler, nehirler, akarsular veya göller bulunmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin en yüksek bölgesi olma özelliğini taşır. Yaklaşık olarak 2200 m yüksekliğe sahip olan bölgede çok sayıda yeryüzü şekli mevcuttur.

Doğu Anadolu Bölgesi dağları nelerdir?

Türkiye’de en yüksek dağlara sahip bölge bu bölgedir. Bölgede çok fazla sayıda dağ oluşumu mevcuttur. Ayrıca Türkiye’nin 5137 m yükseklikle en büyük dağ olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı da bu bölgede yer almaktadır. Engebeli bir arazi yapısına sahip olan bölgede kıvrılma ile meydana gelen birçok dağ olduğu gibi volkanik dağ da bulunmaktadır. Bölgenin belli başlı dağları ise şunlardır:

Nemrut Dağı

Süphan Dağı

Buzul Dağı

Büyük Ağrı Dağı

Palandöken Dağı

Küçük Ağrı Dağı

Tendürek Dağı

Allahuekber Dağları

Karasu Dağları

Bingöl Dağları

Munzur Dağları

Doğu Anadolu Bölgesi ovaları nelerdir?

Dağların eteklerinde meydana gelen toprak parçası ova olarak tabir edilir. Bölgede çok fazla dağ olduğundan bu dağların eteklerinde de birçok ova bulunur. Doğu Anadolu Bölgesi coğrafi yapısı itibariyle en zengin ova oluşumuna sahiptir. Ancak bölge karasal bir iklime sahip olduğundan ovalarda yeteri kadar tarımsal ürün yetişememektedir. Bölgenin öne çıkan belli başlı ovaları ise şunlardır:

Kağızman Ovası

Doğu Beyazıt Ovası

Erzurum Ovası

Iğdır Ovası

Malazgirt Ovası

Tercan Ovası

Erzincan Ovası

Ulu Ova (Elazığ Ovası)

Muş Ovası

Kara Köse Eleşkirt Ovası

Bingöl Ovası

Pasinler Ovası

Doğu Anadolu Bölgesi akarsuları nelerdir?

Doğu Anadolu Bölgesi denize kıyısı olmayan bölgeler arasında yer almaktadır. Bundan kaynaklı akarsu yatağına çok fazla rastlanılmamaktadır. Bölgede bulunan akarsu yatakları denize dökülemediği için kapalı havzalar meydana gelmektedir. Bölgenin öne çıkan akarsuları ise şunlardır:

Aras Nehri

Karasu Nehri

Murat Nehri

Kura Nehri

Fırat Nehri

Zap Nehri

Dicle Nehri

Doğu Anadolu Bölgesi gölleri nelerdir?

Bölge, göl oluşumu bakımından fazlasıyla zengindir. Bölge, Nemrut Dağı’nın patlaması neticesinde meydana gelen Van Gölü’ne ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca bu göl, ülkemizin en büyük gölü unvanını elinde taşır. Bölgenin diğer öne çıkan gölleri ise şunlardır: