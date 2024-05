Doğu Anadolu Erzurum 6. Kitap Fuarı başlıyor

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’un, bir uygarlık şehri olmasının yanında, bünyesinde barındırdığı tarihi güzellikler ve kültür birikimiyle de farklı medeniyetlerin ortak değerlerine sahip olduğunu ifade ederek, “İlk emri ‘Oku’ olan Yüce dinimizin ve “Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum” diyen bu büyük medeniyetin zirve şehri, ilim, irfan ve bilginin de aynı zamanda başkentidir. Bilindiği gibi toplumda en değer verilen şey bilgidir. Bilgi ve kültür şehri Erzurum’da kitap okuma alışkanlığının yaygınlaşması adına sürdürdüğümüz Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı’mız ile 10 yılda nice yazar ve yayın evini şehrimizde kitapseverler buluşturduk.” dedi.

“10 YILDA 2 MİLYON ZİYARETÇİ”

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ile birlikte Doğu Anadolu Erzurum 6. Kitap Fuarı hakkında Müceldili Konağı’nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, eğitim en büyük önceliklerinden birisi olduğunu belirterek, “Şehrimizin sosyal dokusuna eğitim ve öğretimle, sosyal ve kültürel projelerle yön veren bu anlayışımızla hem şehrimizin iktisadi, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına katkıda bulunuyor hem de çocuklarımızı Kitap Dünyası ile buluşturmaya, yavrularımıza kaliteli bir Bilgi Toplumu için yeni ufuklar açmaya devam ediyoruz. Evet bugün gelinen noktada 10 yılda yaklaşık 2 milyonu aşkın ziyaretçiye ulaşan bu eğitim projesini bu yıl da bambaşka bir konseptle kitapseverlerin beğenisine sunuyoruz.” diye konuştu.

“30 BİN KUMBARA DAĞITILDI”

Doğu Anadolu Erzurum 6. Kitap Fuarı’nın, 9 gün boyunca seçkin yazarları okuyucuyla buluşturacaklarını ve fuara 130 yayın evi katılım sağlayacağını vurgulayan Başkan Sekmen, "Fuarımız ağırlıklı olarak kültür yayınlarından oluşacak. 50’ye yakın söyleşici ve yazar kitap fuarında olacak. 2 yerli ve 1 ulusal olmak üzere toplam 3 sahaf fuarımıza katılacak. Bu arada İlköğretim okullarımıza çocuklarımız için 30 bin kumbara dağıtıldı. Kitap fuarımız süresince her gün söyleşi, panel, kültürel etkinlikler, sinema kuşağı, âşıklık geleneği, türkülü hikâyeler gibi etkinlikler olacak. Ülkemiz genelindeki üniversitelerden İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversitelerimizden konuşmacı hocalarımız fuarımızdaki etkinliklerde bilgi paylaşımı yapacaklar. Fuarımıza katılacak yayın evlerimizle okurlarımızı yaklaşık 165 bin kitap çeşidi ile buluşturacağız.” şeklinde konuştu.

“OKULLARDAN FUAR ALANINA OTOBÜS SERVİSİ”

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belediyeye bildirilen okullardaki yaklaşık 130 bin öğrenciyi her gün fuar merkezine ziyaretlerini sağlayacaklarını anlatan Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü, ”17-26 Mayıs tarihleri arasında her gün saat:09.00’dan itibaren Havuzbaşı Kent Meydanı ve her iki üniversitemizin kampüsünden devamlı rink seferleri yapılacak. Fuarımızın açılışına Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Yusuf Tekin Bey’i onur konuğu olarak davet ettik. Fuarımıza Üstün Dökmen, Ekrem Erdem, Sinan Yağmur, Vehbi Vakkasoğlu, Merve Gülcemal, Serdar Tuncer, Dilek Cesur, Sıtkı Arslan, İhsan Süreyya Sırma, Mustafa Armağan, Cihat Yaycı gibi yazarlarımızı davet ettik. Öte yandan fuarımız hafta içi 09.00-20.00 hafta sonu da 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacaktır. Bu güzel organizasyonun oluşmasında emeği geçen mesai arkadaşlarımı takdir ve tebrik ediyor, fuarımızın şehrimiz ve bölgemizin ilim, düşünce ve fikir yaşamına katkıda bulunmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”