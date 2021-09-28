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Doğu Anadolu'nun enfes lezzeti; Lor Dolması

28.09.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Klasik lezzetlerden sıkılıp farklı yemek tarifleri denemek isteyenler için harika bir tarifimiz var. Doğu Anadolu Bölgesi'nin enfes lezzeti lor dolmasını sizinle paylaşmak istiyoruz. Bu harika lezzete sofralarınızda yer açın...

Doğu Anadolu'nun enfes lezzeti; Lor Dolması

Doğu Anadolu'nun enfes lezzetleri saymakla bitmiyor. Her ne kadar bol kalorili olsalar da yemekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Bol tereyağlı, üzeri yoğurtlu harika bir lor dolması tarifi için bu adımlara uymanız yeterli.

MALZEMELER

  • 1 bağ pazı yaprağı
  • 2 su bardağı lor peyniri
  • 1/2 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 150 gr tereyağı
  • 1 adet büyük soğan
  • 1 su bardağı bulgur (pilavlık)
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 5 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 fincan sıcak su

YAPILIŞI

  • Pazı yapraklarını iyice yıkadıktan sonra önce sıcak suya sonra soğuk suya alarak şoklama işlemi yapın.
  • Derin bir tencereye sıvı yağı ve 150 gr tereyağını koyun. Isınan yağa yemeklik doğradığınız soğanları ekleyin ve soğanları kavurun.
  • Kavrulan soğanlara bulguru ekleyip kavurma işlemine devam edin.
  • Kavrulan bulgurların üzerine yarım su bardağı süt ekleyerek pişirme işlemine devam edin.
  • Tuzu ekleyin.
  • Bulgurlar yeterince şiştikten sonra ocaktan alın, üzerine 2 su bardağı lor peyniri ekleyerek karıştırın.
  • Pazı yaprağını düz bir zemine serin ve hazırladığınız lorlu iç harcı içine koyarak yaprağı sarın.
  • Yaptığınız sarmanın orta kalınlıkta olması gerekir.
  • Hazırladığınız dolmaları borcama yerleştirin, tüm dolmaları yerleştirdikten sonra üzerine 1 fincan sıcak su ve 5 yemek kaşığı erimiş tereyağı gezdirip önceden 180 derece ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.
  • Pişen dolmaların ilk sıcağı geçince üzerine sade veya sarımsaklı yoğurt dökerek servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun.

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