Daha önce denemediyseniz hiç vakit kaybetmeyin! Sultanlara layık lezzetiyle Ballı Mahmudiye tarifi

Lezzeti sultandan tescilli olan Ballı Mahmudiye, farklı tatları başarıyla bir araya getirerek deneyenleri mest ediyor. "Beyaz et ve kuru meyve ikilisi ana yemekte nasıl bir araya gelebilir?" diye şüphe edenleriniz olabilir. Ancak konu farklı lezzetlerse, denemeden asla karar vermeyin deriz. Bu tarihi yemeği sofranıza eklemek isterseniz, tek yapmanız gereken evdeki malzemeleri kontrol etmek. Eksiğiniz yoksa hemen başlayabilirsiniz.

BALLI MAHMUDİYE

MALZEMELER

1 kg kemiksiz tavuk but (Arzuya göre 500 gram göğüs, 500 gram but eti olacak şekilde de yapabilirsiniz.)

1 baş soğan

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı çiğ badem (Kabukları soyulmuş)

1 çay bardağı kuru üzüm

10 adet kuru kayısı

1 adet çubuk tarçın

Yarım limon suyu

Yarım litre (2.5 su bardağı) tavuk suyu

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı tereyağı

Çeyrek demet dereotu

Tuz, karabiber

YAPILIŞI