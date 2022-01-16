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Doğu Anadolu'daki 4 il için buzlanma, don ve çığ uyarısı

16.01.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'daki 4 il için buzlanma, don ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma, don ile çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Yağışlar Van ve Bitlis'te öğle saatlerine doğru hafifleyerek etkisini kaybedecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyden esecek, Bitlis ve Muş çevrelerinde ise rüzgar zaman zaman kuvvetli olacak.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın sıfırın altında olmak üzere Van, Bitlis ve Muş'ta 5, Hakkari'de 3 derece olması bekleniyor.

Buzlanma, don, sis ve pus hadiselerinin görüleceği bölgede, eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

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