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Doğu Demirkol ile Alelade Show’un konuğu Ali Biçim kimdir? Ali Biçim nasıl ünlü oldu, Eda Biçim ile kardeş mi?

08.10.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Demirkol ile Alelade Show’un konuğu Ali Biçim program tanıtımının Star TV'de yayınlanmasının ardından merak konusu oldu. Birçok kişi, ünlü sosyal medya fenomeninin biyografisi için, program öncesi arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, Doğu Demirkol ile Alelade Show’un konuğu Ali Biçim kimdir? Ali Biçim nasıl ünlü oldu, Eda Biçim ile kardeş mi?

Doğu Demirkol ile Alelade Show’un konuğu Ali Biçim kimdir? Ali Biçim nasıl ünlü oldu, Eda Biçim ile kardeş mi?

Doğu Demirkol ile Alelade Show’un konuğu Ali Biçim 8 Ekim Cumartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Her hafta birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu Doğu Demirkol ile Alelade Show'u izleyenler yine eğlenceye doyacak. Peki, Doğu Demirkol ile Alelade Show’un konuğu Ali Biçim kimdir?

ALİ BİÇİM KİMDİR?

Ali Biçim, 17 Nisan 1987 İzmit'te dünyaya geldi.

Eğitimini Beykent Üniversitesi'nde aldı. Şimdilerde Exxen'de partneri Tomay ile 'O Adam Oldun mu?' isimli içeriği üretiyor.

Babam Sınıfta Kaldı dizisinin çekildiği 2013 senesinde Melis Tüzüngüç ile birlikteydi. 2015 yılında Okan Bayülgen'in eski eşi Şirin Ediger ile gündeme gelen Biçim, Nişantaşı'nda Tüzüngüç ile dolaşırken kendisine sorulan iddiaları yalanlanmıştır ve sosyal medya da Tüzüngüç ile birlikte paylaşım yapmıştır. 2016 senesinde çift ayrıldığını açıklarken, 2017'de ilişkilerine tekrar devam ettiklerini duyurmuştur. Çiftin ayrı olduğu biliniyor.

DOĞU DEMİRKOL İLE ALELADE SHOW'UN KONUĞU ALİ BİÇİM NASIL ÜNLÜ OLDU?

Ali Biçim 2019'da Türkiye'nin en çok izlenen YouTube içerik üreticilerinin videolarında Mesut Can Tomay ile birlikte görünmeye başlamıştır.

Ali Biçim ve MesutCan Tomay daha sonra YouTube'a başlamıştır.

ALİ BİÇİM İLE EDA BİÇİM KARDEŞ Mİ?

Ali Biçim ile Eda Biçim kardeştir. Eda Biçim İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olmuştur.

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