Doğu Demirkol ile Kaan Sekban kozlarını paylaştı!

Demirkol ile Sekban'ın 'Ben daha komiğim' içerikli açık oturumdaki atışmalarının videosu sosyal medyada 'Ali Sunal Moderatörlüğünde Tarihi Buluşma: Doğu Demirkol & Kaan Sekban Açık Oturum' başlığıyla yayınlandı. Video, kısa sürede yüksek izleyici rakamına ulaştı.

Doğu Demirkol ile Kaan Sekban, gösterilerinin ne ölçüde komik olacağını açık oturumdaki atışmalarına moderatör Ali Sunal'ın da 'Güldür Güldür' ile katılmasıyla ortaya çıkan görüntü büyük beğeni topladı.

'Ali Sunal Moderatörlüğünde Tarihi Buluşma: Doğu Demirkol & Kaan Sekban Açık Oturum', Doğu Demirkol, Kaan Sekban ve 'Güldür Güldür Show'un Harbiye Açık Hava Sahnesi'ndeki gösterilerinin ne ölçüde komik olacağı konusunda ipucu verdi.

