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Doğu Demirkol komedi dizisinde rol alacak! İşte Tutunamayanlar'ın oyuncu kadrosu

DİZİ HABERLERİ  | 13.12.2019 21:02 | Son Güncelleme

Yapımcılığını İstanbul Medya Akademisi ve Neden Film’in üstlendiği, senaryosunu Mustafa Karataş ve Osman Nail Doğan’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu’nun oturduğu absürt komedi dizisi Tutunamayanlar, yakında TRT 1’de izleyici karşısına çıkacak.

Doğu Demirkol komedi dizisinde rol alacak! İşte Tutunamayanlar'ın oyuncu kadrosu

Son yılların parlayan yıldızlarından Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu’nun başrollerini paylaştığı dizide, usta oyuncu Zafer Algöz ile birlikte Şinasi Yurtsever, Özlem Tokaslan, Bora Akkaş, Hande Katipoğlu, Barış Yıldız, Yeliz Kuvancı, Bülent Çolak gibi iddialı isimler yer alıyor. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizi izleyicileri kahkahaya boğacak.

60 DAKİKALIK KOMEDİ

Birbirinden renkli karakterlerin ve olayların yer alacağı Tutunamayanlar dizisi 60 dakika olarak ekrana gelecek. Kısa sürede büyük uyum yakalayan kadrosuyla şimdiden büyük merak uyandıran dizi, izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Tutunamayanlar 2
Tutunamayanlar, yakında TRT 1’de.


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