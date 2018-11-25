TREND

Doğu Karadeniz'de büyük tehlike: İnsan yiyen ayılar geliyor!

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 25.11.2018 14:55 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 4 ilde gerçekleştirilen yaban hayatı envanter çalışması esnasında sayılarında önceki yıllara oranla artış gözlendi. Yerleşim yerlerine yönelen ayılar ile insanların karşılaşmaları tehlikeli sonuçlar doğururken Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Şağdan Başkaya ayıların devlet eliyle öldürülmesini önerdi.

Doğu Karadeniz'de büyük tehlike: İnsan yiyen ayılar geliyor!

Gümüşhane’de bir çobana saldıran, Trabzon’da büyükbaş hayvanları telef eden Rize’de ise kovanlara zarar veren ayılardan şikâyetçi olan bölge halkı önlem alınmasını istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, popülasyonu gittikçe artan ayıların avlatılması gerektiğini belirterek, “‘İnsan yiyen ayılar’ diye de bir nesil geliyor” dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde yaban hayatı envanter belirleme çalışması yaptı. Teknik ekiplerin sahada yaptığı çalışmada yaban hayatının yaşadığı sulak alanlar, sarp kayalıklar ile ormanlık alanlar gözlemlendi. Çalışmada yüzde ayı, çengel boynuzlu dağ keçisi, tilki, çakal, domuz türlerinde yüzde 10 dolayında artış gözlendi. Doğu Karadeniz illerinde ayı popülasyonunda artış olduğu saptandı. Yapılan araştırmalar ve Doğu Karadeniz’de son zamanlardan artan ayı saldırıları vatandaşları da tedirgin ediyor. Yapılan envanter çalışmalarında önceki yıllara göre arttığı belirlenen ayılar, yerleşim yerlerine inerek büyükbaş-küçükbaş hayvanlara ve tarım ürünlerine zarar verirken, vatandaşların yaşam alanları için de tehlike oluşturuyor.

YAYLACILARDAN ÖNLEM

Havaların soğumasıyla birlikte yaylalardan köylere göç eden yaylacılar, yayla evlerinin kapılarına tahta çakarak ayılara karşı önlem almaya çalışıyor. Gümüşhane’de bir çobana saldıran, Trabzon’da büyükbaş hayvanları telef eden Rize’de ise kovanlara zarar veren ayılardan şikâyetçi olan bölge halkı önlem alınmasını istiyor.

AYILAR AVLATILMALI

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, popülasyonu gittikçe artan ayılara karşı önlem alınmaması halinde ciddi zararlarla karşı karşıya kalınabileceğini belirtti. Başkaya, “İnsan yiyen ayılar diye de bir nesil geliyor. Ayı bütün bulunduğu ülkelerde avlanan bir hayvandır. Fakat ülkemizde insanları yese dahi kamuoyunda vurulsun ya da vurulmasın diye çok ciddi tartışmalar var” diyerek ayıların avlatılması gerektiğini söyledi.

‘AYILAR DOKUNULMAZLIK KAZANDI’

Ayı saldırıları sonucu 21 kişinin yaşamını kaybettiğini belirten ve ayıların Türkiye’de dokunulmazlık kazandığını kaydeden Başkaya, “Ayıların devlet eli ile avlattırılması lazım. Ayılar Türkiye’de dokunulmazlık kazandı. Artık ormanların yanı sıra köyleri de ele geçirdiler. Hatta ilçelere de inmeye başladılar. 2009 yılından bu yana yapılan tespitlerde doğrudan ayı saldırısı ile 21 tane vatandaşımız hayatını kaybetti, 100 vatandaşımız ise ağır yaralanarak sakat kaldı. Dünyaya bakıldığı zaman ayı ölümlerinde ilk sırayı alıyoruz. Devlet vatandaşını arazide dağda sahipsizlik hissiyatı ile baş başa bırakmaması gerekiyor. Vatandaş önlemini alsa da ciddi bir şekilde ayı saldırıları ile karşı karşıya” diye konuştu. (DHA)

Hazır mısınız? Google evinize girecekHazır mısınız? Google evinize girecek
Adana'da üretilen tespihi görenler şaşkına dönüyor! Fiyatı dudak uçuklattı...Adana'da üretilen tespihi görenler şaşkına dönüyor! Fiyatı dudak uçuklattı...
Cemil İpekçi: Türkiye ekonomisini terbiyesiz ve edepsiz insanlar bozuyorCemil İpekçi: Türkiye ekonomisini terbiyesiz ve edepsiz insanlar bozuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğu Karadeniz ayı karadeniz teknik üniversitesi şağdan başkaya

En Çok Okunan Trend Haberler

Yıllardır gizleniyordu! Yeraltındaki üssün ilk fotoğrafları

Yıllardır gizleniyordu! Yeraltındaki üssün ilk fotoğrafları

Arap prensler partide fena dağıttı! Şok görüntüler basına sızdı

Arap prensler partide fena dağıttı! Şok görüntüler basına sızdı

Adana'da üretilen tespihi görenler şaşkına dönüyor! Fiyatı dudak uçuklattı...

Adana'da üretilen tespihi görenler şaşkına dönüyor! Fiyatı dudak uçuklattı...

Çok tehlikeli! Et yiyen bakteri bu hale getirdi

Çok tehlikeli! Et yiyen bakteri bu hale getirdi

İlginizi Çekebilir

Seks, egzersiz yerine geçer mi?

Seks, egzersiz yerine geçer mi?

'Sado-mazo' gizli seks partisine polis baskını

'Sado-mazo' gizli seks partisine polis baskını

Mastürbasyonun beş faydası

Mastürbasyonun beş faydası

Dünyanın en büyük grup seks partisini planlıyor: Hedef 1000 kişi!

Dünyanın en büyük grup seks partisini planlıyor: Hedef 1000 kişi!

Büyük ikramiyeyi 14 kez tutturan matematikçinin 'loto kazanma formülü'

Büyük ikramiyeyi 14 kez tutturan matematikçinin 'loto kazanma formülü'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da üretilen tespihi görenler şaşkına dönüyor! Fiyatı dudak uçuklattı...

Adana'da üretilen tespihi görenler şaşkına dönüyor! Fiyatı dudak uçuklattı...

Cemil İpekçi: Türkiye ekonomisini terbiyesiz ve edepsiz insanlar bozuyor

Cemil İpekçi: Türkiye ekonomisini terbiyesiz ve edepsiz insanlar bozuyor

Türk Hava Yolları’ndan duygulandıran Öğretmenler Günü sürprizi

Türk Hava Yolları’ndan duygulandıran Öğretmenler Günü sürprizi

'İlişkilerim neden yürümüyor' diyorsanız sebebi anneniz olabilir

'İlişkilerim neden yürümüyor' diyorsanız sebebi anneniz olabilir

Rüyada altın görmek ne demektir? İşte rüyada altın görmeye dair rüya tabirleri

Rüyada altın görmek ne demektir? İşte rüyada altın görmeye dair rüya tabirleri

Metroda doğan bebeğe öyle bir sürpriz yaptılar ki...

Metroda doğan bebeğe öyle bir sürpriz yaptılar ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.