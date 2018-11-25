Doğu Karadeniz'de büyük tehlike: İnsan yiyen ayılar geliyor!

Gümüşhane’de bir çobana saldıran, Trabzon’da büyükbaş hayvanları telef eden Rize’de ise kovanlara zarar veren ayılardan şikâyetçi olan bölge halkı önlem alınmasını istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, popülasyonu gittikçe artan ayıların avlatılması gerektiğini belirterek, “‘İnsan yiyen ayılar’ diye de bir nesil geliyor” dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde yaban hayatı envanter belirleme çalışması yaptı. Teknik ekiplerin sahada yaptığı çalışmada yaban hayatının yaşadığı sulak alanlar, sarp kayalıklar ile ormanlık alanlar gözlemlendi. Çalışmada yüzde ayı, çengel boynuzlu dağ keçisi, tilki, çakal, domuz türlerinde yüzde 10 dolayında artış gözlendi. Doğu Karadeniz illerinde ayı popülasyonunda artış olduğu saptandı. Yapılan araştırmalar ve Doğu Karadeniz’de son zamanlardan artan ayı saldırıları vatandaşları da tedirgin ediyor. Yapılan envanter çalışmalarında önceki yıllara göre arttığı belirlenen ayılar, yerleşim yerlerine inerek büyükbaş-küçükbaş hayvanlara ve tarım ürünlerine zarar verirken, vatandaşların yaşam alanları için de tehlike oluşturuyor.