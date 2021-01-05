Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 6 ilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor. Sakarya'da kent merkezi ve ilçelerde denetim yapan polis, jandarma ve zabıta ekipleri, yoğunluğun yaşandığı yerlerde maske, mesafe ve hijyen kuralına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. Toplu taşıma araçlarını da denetleyen ekipler, maske, mesafe ve dezenfektan kontrolü yapıyor, sürücü ve yolculara salgında uyulması gereken önlemleri hatırlatıyor. Ekipler ayrıca yoğunluğun yaşandığı pazar yerleri ve araç trafiğine kapalı caddelerin girişlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması gerçekleştiriyor. - Karabük Karabük Valisi Fuat Gürel, yaptığı açıklamada, il genelinde alınan tedbirlerin devam ettiğini, kolluk kuvvetleri tarafından denetimlerin gerçekleştirildiğini belirtti. Virüsü kontrol altına alarak gündemlerinden çıkarabilmek için yoğun çalışma sergilediklerini anlatan Gürel, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyan vatandaşlara teşekkür etti. Gürel, kurallara uymayanlara da adli işlemlerin uygulandığını kaydetti.

İl genelinde oluşturulan noktalar, toplu taşıma araçları, pazar yerleri, market ve gıda satılan iş yerlerinde denetim yapan ekipler, vatandaşları uyarıyor. Kimlik ve HES kodu sorgusu da yapan ekipler, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayanlara cezai işlem uyguluyor. Karabük Belediyesince kent genelinde dezenfeksiyon ve maske dağıtımları sürüyor. - Düzce Düzce'de polis ekiplerince kentin en işlek noktalarında maske ve mesafe kurallarına yönelik denetimler gerçekleştiriliyor. Kent merkezinde bariyerlerle çevrilen alanlara vatandaşlar ateş ölçümü yapılarak alınıyor. Düzce Belediyesi ekipleri, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor. - Zonguldak Zonguldak'ta bazı cadde ve sokaklar belli aralıklarla yıkanıyor, ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor. Zabıta ve polis ekipleri, caddelerde sosyal mesafe, maske ve hijyen uyarısı yapıyor. Kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanıyor. Polis ve jandarma ekipleri de kontrol noktalarında vatandaşların ateşini ölçerek, kimlik ve HES kodu kontrolü gerçekleştiriyor.