Doğum fotoğrafçısı nasıl olunur, çekim süreci neleri kapsar?

Doğum fotoğrafları çekme aşamaları, hamilelik çekimi, ameliyathaneye iniş, doğumhanede bebeğin ilk muayenesi, annenin kucağına ilk gelişi, sonrasında doğum odasında aile yakınlarıyla ilk karşılaşması, bebek odasında tartılması, yıkanması, boyunun, başının ve göbeğinin ölçülmesi, giyinmesi, saçının taranmasıdır. Ardından bebek annenin yanına gelir, oradaki duygusal akım fotoğraflanır. Bebeğin anneyle ilk kavuştuktan sonra emzirilmesinden sonra çekime 1 saat ara verilir. Sonrasında tekrardan aile çekimi yapılır. Bunun tümüne doğum fotoğrafçılığı adını veririz. DOĞUM FOTOĞRAFÇISI DOĞUM SONRASI ÇEKİMİ NASIL YAPAR? Ailenin doğum sonrası çekiminde bir kaç hazırlık vardır. Bu hazırlık öncelikle bebeğin giyeceği giysidir. Çünkü bebek beslenmeden önce giyinir. Bebek beslendikten sonra kusabilir, üzeri yine kirlenebilir. Beslendikten sonra da bebeğin çok hareket ettirilmemesi gerekir. Bebek beslendikten sonra yaklaşık 15 dakika bekleriz. Bebek bu süreçte sakinleşir, midesi oturur, uyur. Bebeğin uyuması çok önemlidir, çünkü yeni doğan bebeklere uyanıkken çok fotoğraf çekemeyiz, genel olarak ağlamaktadırlar.

Anne babanın en azından rahat olmaları gerekir ki, fotoğraflara tekrar bakıldığında negatif değil pozitif elektik alınabilsin. DOĞUM FOTOĞRAFÇISI DOĞUMDAN SONRA NASIL BİR ÇALIŞMA YAPAR? Doğum bittikten ve çekimler tamamlandıktan sonra, ofise gelinir ve fotoğraflar bilgisayara atılır. Öncelikli olarak fotoğraf seçilir. Birinci olarak hastane kapısına 5-6 fotoğraftan oluşan bir poster yapılır, photoshopu tamamlanır ve baskıya gönderilir. İkinci olarak albüme girecek fotoğraflar seçilir. Eğer albüme girecek fotoğrafları aile kendi seçmek istiyorsa, kendi yaptığımız ön seçimi aileye mail atmaktayız. Aile bizim seçmemizi isterse, seçilen fotoğraflar hangi albüme girecekse ona uygun tasarım yapılır. Son olarak çekilen fotoğrafların arşivi alınır. Bu da hem kendimizi hem aileyi güvende hissettirir. DOĞUM FOTOĞRAFÇISI DOĞUMDAN ÖNCE NASIL BİR ÇALIŞMA YAPAR? Doğum fotoğrafçısının doğumdan önce yapacağı şey hamilelik çekmektir. Hastanede, hemşireler hastayı özel yerine alır, bunları dışarıda bekleriz. Özel konuşmaları duymamız etik olmadığından dolayı dışarıda beklemek en doğrusudur. Onlar işlerini bitirdikten sonra, aileye bir kaç tane poz verdirilir. Çünkü ameliyathaneye girmek için çok uzun zaman kalmaz. Bu esnada annenin bir takım endişeleri vardır. Sizi uzun süredir ameliyathaneye giren sağdıç gibi gördükleri için, bir takım sorular sorar. Bu korkuları pozitif cevaplarla biraz olsun gidermeye çalışırız.

ÇİFTLER DOĞUM FOTOĞRAFÇISI SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİDİR? 24 saat ulaşılabilir ve ekibi olan bir doğum fotoğrafçısı ile çalışılmalıdır. Çünkü doğumlar aynı anda olabilir, bu sebeple size mutlaka ikinci ve üçüncü alternatif sunabilecek bir doğum fotoğrafçısı ile çalışmak doğrusudur. Fotoğrafçının yaptığı albüm ve çektiği fotoğraflar görülmelidir. Bir kaç albümüne bakıp iyi sonuçlar verdiğine inandığınız fotoğrafçıyla çalışılmalıdır. Eğitimine de dikkat edilmelidir. İyi eğitim almış ve iyi gözü olan bir doğum fotoğrafçısının, aile de pozitifse iyi fotoğraflar çıkartacağına inanıyorum. DOĞUM FOTOĞRAFÇILIĞINDA KULLANILAN EKİPMANLAR NELERDİR? Alıştığımız makinenin, düşük ışık koşullarında iyi sonuç ve iyi enstantane vermesi gerekir. Kullanılan makinenin düşük ışıkta çalışırken noise vermemesi çok önemlidir. DOĞUM FOTOĞRAFÇISININ SORUMLULUKLARI NELERDİR? 24 saat cep telefonunuzun açık olması ve 24 saat ulaşılabilir olmak gereklidir. Bir ekibiniz olmalı, ekibinizle birbirinizi takip ederek ve nöbetleşerek çekimlere gidiyor olmalısınız. Ulaşılabilir olmanın dışında, fotoğraf makinesinin şarjının tam olması, hafıza kartlarının boş olması gerekir. En hızlı şekilde hastaneye varılmalıdır.

BEBEK ODASINDA FOTOĞRAF ÇEKERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR? Bebek öncelikle tartılacak, yıkanacak, boyu ve başı ölçülecek ve giydirilecektir. Bunları doğru açıdan çekebilmek için kendimize doğru yeri bulmamız gerekir. Hemşireleri ve doktorları engellemeden fotoğraf çekmeye dikkat edilmelidir. DOĞUMHANEDE FOTOĞRAF ÇEKERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR? Doğumhanede ve ameliyathanede fotoğraf çekerken dikkat etmemiz gereken bir kaç husus vardır. Hasta önce odaya alınır, bu arada biz dışarıda bekleriz. Arkasından doktor yıkanır ve içeride steril önlüklerini giyer. Öncelikle bu steril alanlara 1 metreden daha fazla yaklaşılmamalıdır. Bebek doğduktan sonra, bebeğin doğum anını çok iyi izlemek gerekir. Çünkü doktor, bebeği ilk muayene olacağı yere götürürken, nerede duracağı iyi belirlenmelidir. Bebek ilk muayenesini olduktan sonra, annenin yanına verildiğinde, o esnada kesinlikle doktorları ve hemşireleri engellememek gerekir. Bebek annenin kucağına verilir, orada ilk karşılaşmaları çekilir ve bu an çok önemlidir. DOĞUM FOTOĞRAFÇISIYLA AİLE ARASINDAKİ İLETİŞİM ÖNEMLİ MİDİR? Fotoğrafçılığın yarısı zaten iletişimdir, iyi iletişim kurmak, pozitif enerji vermek çok önemlidir.