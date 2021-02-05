Doğum günlerinde neden mum üflüyoruz? Mumun şaşırtan anlamı

Birçok kültürde yer alan doğum günü kutlamaları kişilerin kendilerini yılda bir kez de olsa özel hissettiren anlamlı bir eylemdir. Peki doğum günlerini neden kutladığımızı hiç düşündünüz mü? Doğum günü kutlamalarında yer alan pasta ve mum geleneğinin kökenine dair bilgiler kesin olmasa da çoğu araştırmacı bu konun üzerine eğildi. İşte doğum günü kutlamalarının geleneksel hale gelmesine dair ortaya atılan ilginç bilgiler...

DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ FİKRİN ATASI: MISIRLILAR

Eski Mısır’da firavunların taç giyme töreninde sonra tanrıya dönüştüklerine inanılırdı. Bu ilahı durum taç giyme törenlerini doğum anları olarak nitelendirmelerine neden oldu. Araştırmacılar, İncil’in “doğum günü” kavramının ilk defa kullanıldığı yer olarak firavunları gösterir. Ancak Mısırbilimci James Hoffmeier, İncil’in asıl taç giyme tarihine atıfta bulunduğuna inanıyor, çünkü firavunun taç giymesi tanrı olarak yeniden doğması anlamına geliyordu.

DOĞUM GÜNÜ MUMU: YUNANLILAR

Eski Mısır’da firavunlardan esinlenerek yapılan doğum günü kutlamaları yalnızca kraliyet ailesine özeldi. Bu gelenek zamanla tanrılarının doğum gününü kutlayan Yunanlılara aktarıldı. En popüler kutlama ise Artemis’e aitti. Yunanlılar ay tanrıçası Artemis’e ay şeklinde kekler sunarak ona olan sadakatini ve bağlılığını gösterirdi. Ayın ışıltısını ve tanrıçanın güzelliğini vurgulamak için ise yaptıkları kekin üzerine mum dikmeye başladılar. Daha sonra bu ritüel Yunan kahramanlarının, soyluların ve ariskotların doğum günü kutlamalarının bir parçası halini aldı.