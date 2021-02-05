Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. İngiltere’de 1969’da küçük bir kızın yazdığı gerçekleşen kehanetleri içeren bir mektup ortaya çıktı

İngiltere’de 1969’da küçük bir kızın yazdığı gerçekleşen kehanetleri içeren bir mektup ortaya çıktı

Seray Üstün Seray Üstün 05.02.2021 11:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İngiltere’de 1969’da küçük bir kızın yazdığı gerçekleşen kehanetleri içeren bir mektup ortaya çıktı

İngiltere’nin Peterborough kentinde bir mobilya tamircisi restorasyon için kendisine gönderilen eski bir kanepenin içinde 1969 yılından kalan bir mektup buldu. 11 yaşındaki bir kızın ev ödevi olarak yazdığı bu mektuptaki geleceğe yönelik ön görüleri dikkatleri çekti.

İngiliz haber sitesi Mirror’un aktardığına göre, İngiltere’nin Peterborough kentinte mobilya restorasyon ustası Peter Beckerton, restore edilmek üzere kendisine gönderilen eski bir kanepenin içinde, 11 yaşında bir kız öğrencinin 1969’da yazdığı ve geleceğin bazı teknolojilerini doğru bir şekilde tahmin ettiği bir mektup buldu.

Ev ödevi olarak 23 Şubat 1969 tarihinde yazdığı mektupta gelecekteki yaşamı ve dünyayı hayal eden kızın 1980 yılı için yaptığı bazı tahminler 21. yy başında gerçek oldu.

Yılar sonra telefonların ekranları olacağını ve görüntülü görüşme yapılabileceğini mektubunda yazan küçük kız, “Bu biraz televizyona benziyor” notunu ekledi. Televizyonlarında zaman içerisinde değişeceğini söyleyen bu kız, eskiden televizyonlar küçük ve tuşları üzerindeyken geleceğin televizyon ekranlarının büyük ve koltuklarda bulunan tuşlarla kontrol edileceğini, kapıların da uzaktan tuşlara basılarak açılıp kapanacağını yazdı.

Mektupta yer alan bazı ön görüler ise belirsizliğini hala koruyor. Gelecekte insanların karınlarını normal yiyecekle değil, sakız çiğnerek doyuracakları ön görüsü ise henüz gerçekleşmedi. Beckerton’un eşi Rosa, şu anda 62 yaşında olacağı düşündüğü küçük yazarın hala hayatta olması ihtimaline karşı mektubu yayınlamaya karar verdi. Rosa, eşinin mobilyalarda sürekli bir şeyler bulduğunu, fakat bu mektubun şimdiye kadar gördüğü en ilginç buluş olduğunu anlattı.

20.yy’ın en büyük kahini Edgar Cayce’in kehanetleri şaşırttı!20.yy’ın en büyük kahini Edgar Cayce’in kehanetleri şaşırttı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir kare sonra bakın ne oldu!Bir kare sonra bakın ne oldu!
Samurayları kılıç sanatıyla harmanlanan spor: AikidoSamurayları kılıç sanatıyla harmanlanan spor: Aikido
Romantizmin Nirvanasına hazır olun... Yanımda Kal filmi...Romantizmin Nirvanasına hazır olun... Yanımda Kal filmi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

O anları böyle anlattı: 'Çok rahatsız ediciydi'

O anları böyle anlattı: 'Çok rahatsız ediciydi'

Yeni Marvel filminin çekimleri Türkiye’de başladı

Yeni Marvel filminin çekimleri Türkiye’de başladı

Salma Hayek 'ölümsüzlüğünü' ilan etti

Salma Hayek 'ölümsüzlüğünü' ilan etti

Olay yaratan sahnenin ardından gözler Beckham’a döndü

Olay yaratan sahnenin ardından gözler Beckham’a döndü

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Korkutan kehanetler! Türkiye’de neler olacak?

Korkutan kehanetler! Türkiye’de neler olacak?

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Öyle bir paylaşım yaptı ki Hızlı ve Öfkeli 9 hayranları çıldırdı

Öyle bir paylaşım yaptı ki Hızlı ve Öfkeli 9 hayranları çıldırdı

Survivor’ı sollayan o program geri dönüyor! Hem de daha iddialı

Survivor’ı sollayan o program geri dönüyor! Hem de daha iddialı

Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!

Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!

Diğer Haberler

TV yayın akışı 5 Şubat 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

5 Şubat 2021 Cuma: TV yayın akışı

Baleye başlama yaşı kaçtır? Bakın kökeni nereden geliyormuş

Mim sanatçılarının adımlarıyla hayat bulan sanat: Bale

Aikido nedir? Diğer Uzak Doğu sporlarından farkı nedir?

Samurayları kılıç sanatıyla harmanlanan spor: Aikido

Dünyanın en eğitimli ve korkunç seri katili: Ted Bundy

Filmleri solladı! Seri katil Bundy’in dehşet veren cinayetleri

Ünlü gurme Vedat Milor’un pastırma anketi fiyatları arttırdı. Kastamonu ve Kayseri arasındaki pastırma rekabeti tezgaha yansıdı

Sosyal medya anketi zammı getirdi!

Kırmızı Oda Sadi kimdir? Kırmızı Oda Sadi’nin gerçek hikayesi nedir?

Kırmızı Oda Sadi’nin gerçek hikayesi şaşırttı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.