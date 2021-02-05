İngiltere’de 1969’da küçük bir kızın yazdığı gerçekleşen kehanetleri içeren bir mektup ortaya çıktı

İngiliz haber sitesi Mirror’un aktardığına göre, İngiltere’nin Peterborough kentinte mobilya restorasyon ustası Peter Beckerton, restore edilmek üzere kendisine gönderilen eski bir kanepenin içinde, 11 yaşında bir kız öğrencinin 1969’da yazdığı ve geleceğin bazı teknolojilerini doğru bir şekilde tahmin ettiği bir mektup buldu.

Ev ödevi olarak 23 Şubat 1969 tarihinde yazdığı mektupta gelecekteki yaşamı ve dünyayı hayal eden kızın 1980 yılı için yaptığı bazı tahminler 21. yy başında gerçek oldu.

Yılar sonra telefonların ekranları olacağını ve görüntülü görüşme yapılabileceğini mektubunda yazan küçük kız, “Bu biraz televizyona benziyor” notunu ekledi. Televizyonlarında zaman içerisinde değişeceğini söyleyen bu kız, eskiden televizyonlar küçük ve tuşları üzerindeyken geleceğin televizyon ekranlarının büyük ve koltuklarda bulunan tuşlarla kontrol edileceğini, kapıların da uzaktan tuşlara basılarak açılıp kapanacağını yazdı.

Mektupta yer alan bazı ön görüler ise belirsizliğini hala koruyor. Gelecekte insanların karınlarını normal yiyecekle değil, sakız çiğnerek doyuracakları ön görüsü ise henüz gerçekleşmedi. Beckerton’un eşi Rosa, şu anda 62 yaşında olacağı düşündüğü küçük yazarın hala hayatta olması ihtimaline karşı mektubu yayınlamaya karar verdi. Rosa, eşinin mobilyalarda sürekli bir şeyler bulduğunu, fakat bu mektubun şimdiye kadar gördüğü en ilginç buluş olduğunu anlattı.



