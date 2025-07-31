Doğum günü elbisesine sığmak için diyete başladı! Sadece 2 hafta yaptı az daha ölüyordu

Çin’in Hunan eyaletinde yaşayan 16 yaşındaki Mei adlı genç kız, doğum günü elbisesine sığabilmek için sadece sebze ve müshilden oluşan bir diyet uyguladı. Ağır olan bu diyet genç kızı ölüme götürüyordu.

İki hafta boyunca yalnızca sebze yiyip müshil kullanan genç kız, kollarında ve bacaklarında güçsüzlük, nefes darlığı yaşayınca hastaneye kaldırıldı.

KALP KRİZİ EŞİĞİNE GELMİŞ

Mei’nin kan potasyum seviyesinin tehlikeli derecede düştüğü ve bunun kandaki potasyum düzeyinin normalin altına düşmesiyle ciddi bir hipokalemiye yol açtığı belirtildi. Doktorlar, genç kızın kalp krizi eşiğine geldiğini ve acil olarak 12 saat süren yoğun bir tedavi süreci ile hayata döndürüldüğünü açıkladı.