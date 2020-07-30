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Doğum günü sözleri: Sevdiklerinizle paylaşmak isteyeceğiniz cümleler

deniz.negis deniz.negis
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Doğum günleri hayatımızdaki en özel günlerden. Özel mesajlar da bu günde karşınızdakini mutlu etmenin en hoş yollarından biri. İşte size ilham olacak doğum günü sözleri!

Doğum günü sözleri: Sevdiklerinizle paylaşmak isteyeceğiniz cümleler

Herkesin doğum günlerinde sevildiğini, değer gördüğünü hissetmek istemek gibi doğal bir isteği vardır. En umursamaz görünenler bile bu günlerde hatırlanmak ister. Ancak konu doğum günü sözleri yazmak olduğunda zorlanabiliyoruz. Birbirinden farklı ve kişiye özel doğum günü sözlerini yazımızda bulabilirsiniz.

En Güzel Doğum Günü Sözleri

Çok sevdiklerimizden yeni tanıştıklarımıza, yolda selam vermek dışında pek bir ilişkimiz olmayan insanlardan mecburen samimi olduklarımıza kadar herkesin yılda bir defalığına doğum gününü kutlamak bizler için bir rutin haline gelmiş durumda. Ancak bu yaş günü tebriği için doğru kelimeleri bulmak bazen zor olabiliyor. En güzel doğum günü sözleri için yazımızı okumaya devam edin. Burada çevrenizdeki her kategoriden insan için güzel sözler bulabileceksiniz.

  • Şimdi diline gelen tüm keşkeler, yarın karşına iyi ki olarak çıksın. Doğum günün kutlu olsun.

  • Her zamankinden daha genç görünüyorsun. İyi ki doğdun!

  • Her günün doğum günün gibi özel olsun. Mutlu yıllar!

  • Bugün yeni hayatının ilk günü! Mutlu yıllar...

  • Hayatında yeni bir bölüme başlarken, sana sahip olmayı umduğun tüm mutluluğu ve huzuru getirmesini diliyorum. İyi ki doğdun.

  • Doğum günün mutlu ve güzel günlerin habercisi olsun. Mutlu yaşlar!

  • Bu güzel gün sizi sevenlerden bolca heyecan, huzur ve başarı getirsin. Bunları sizden daha çok hak eden kimseyi tanımıyorum.

  • Pastanın üzerindeki mumlar sönüyor olsa da içindeki mutluluk ve iyilik asla sönmesin. Dilerim o ışık karanlığını daima aydınlatır. Nice seneler!

  • Umarım tüm dileklerin gerçekleşir. Mutlu yıllar!

  • Hayatın hızına üzülme. Her yeni günün bir öncekinden daha güzel olsun. Yüzündeki o samimi ve sıcak gülüş hiç solmasın çünkü sana çok yakışıyor. Nice senelere!

  • Bugüne kadar kutladığın en iyi doğum günü olmasını dilerim. Mutlu yıllar...

  • Dikkat, dikkat! Bu mesaj sevgi, mutluluk ve iyi dilekler içerir! Tam şuanda hayat sevincini ve sana değer veren birinin varlığının mutluluğunu hisset. İyi ki doğdun, nice senelere!

    • Arkadaşa Doğum Günü Sözleri

    Bu özel günlerde, genelde ailemiz tarafından hatırlanıyoruz ve sevgi dolu sürprizlerle karşılaşıyoruz ama bir dostun güzel dileklerini almak farklı hissettirir. Çoğu zaman ailenizden daha çok gördüğünüz arkadaşlarınıza bu güzel günlerinde ayrıcalıklı hissettirmeniz için arkadaşlara doğum günü sözleri!

    • Dedim, diyorum ve diyeceğim. İyi ki hayatımdasın canım arkadaşım, mutlu yıllar!

    • Hayatım boyunca tanıdığım en ilham verici insansın. En zor anımda bile yanımdaydın. Sana minnettarım. İyi ki doğdun!

    • Mum hayatın ışığı ise, pastandaki mumlar arttıkça hayatın aydınlanacak demektir. Mutlu yıllar, iyi ki benim arkadaşımsın.

    • Malzemelere biraz mutluluk, biraz aşk, biraz başarı, bir tutam şans da eklersek senin için hedeflerinin gerçekleştiği bir hayat pastası yapabiliriz. Nice yıllara!

    • Yollar ayrılsa da, kalpler bir olur. Arkadaşlıklar, sevgiler, hayat yalan olsa da, dünya yansa da seni unutmam mümkün değil. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın.

    Sevgiliye Doğum Günü Sözleri

    Hayatınıza anlam katan sevgilinize 00.00'da mesaj olarak göndermeniz ya da hediyenizin içine eklemeniz için sevgiliye doğum günü sözleri.

    • Hayatımın ortasına doğan bir güneş gibisin. Senin sayende günüm aydınlanıyor. İyi ki hayatımdasın. İyi ki doğdun...

    • Attığım her adımda, aldığım her nefeste düşündüğüm canım sevgilim nice beraber senelere!

    • ''Seni seviyorum'' cümlesinin sevgimi anlatmaya yetersiz kalmasından dolayı senden özür dilerim. İyi doğdun sevgilim...

    • Gözlerimiz ilk buluştuğunda anladım ki, biz birbirimiz için yaratıldık. Sana olan aşkım her geçen yıl artıyor. İyi ki doğdun.

    Komik Doğum Günü Sözleri

    Esprili bir üsluba ve rahat bir kişiliğe sahip olabilirsiniz. O zaman duygusal mesajlardan uzak durmalı ve eğlenceli olanlarına yönelmelisiniz. Çevrenize yollayabileceğiniz komik doğum günü sözleri!

    • Ölüme daha da yaklaştığın yeni bir gün! Yani ortada kutlanacak bir şey yok. Ama yine de benden önce kutlayan olursa kan çıkar...

    • Dost dediğin kara günde ortaya çıkar. Bir de doğum gününde... Doğum günün kutlu olsun canım arkadaşım!

    • Yeni yaşını kutluyor, eski yaşını da şutluyorum. Mutlu yıllar!

    • Yaşlandın demek! Olsun, sen benim tanıdığım en tatlı ihtiyarsın! Mutlu yıllar...

    Anneye Doğum Günü Sözleri

    Hayatta daima yanımızda olan ve bizleri koşulsuz seven anneler için cümleler yetersiz kalıyor elbette. Ama kısa da olsa doğum günü sözleri onların mutlu olmasına sebep olur.

    • Sen dünyadaki en güzel, en zarif, en harika kadınsın. Babam seninle tanıştığı için çok şanslı. Biz çocukların da sana her şeyi borçlu olduğumuzu biliyoruz. Bu borcu ödememiz imkansız ama yüzünde bir tebessüm için dünyaları verebiliriz. İyi ki doğdun canım annem...

    • Hayat yolculuğumun en başından beri beni besleyen, benimle ilgili her an endişelenen ve beni her an destekleyecek olan annem... İyi ki doğdun!

    • Evimizin kraliçesi, baş tacımız! Mutlu yıllar...

    Babaya Doğum Günü Sözleri

    Konu babalar olunca, sözleri bir araya getirmek zordur. İşte sizler için babaya doğum günü sözleri...

    • Derdimi, neşemi, sıkıntımı, mutluluğumu paylaşabildiğim en iyi arkadaşım. İyi ki doğdun babam!

  • Sen güçlü bir çınarsın. Gölgeni hep üstümde tuttuğun için teşekkür ederim. İyi ki doğdun...

  • Keşke sesini her zaman duyabilsem ve yüzünü her gün görebilsem. Ne kadar uzakta olursan ol, daima kalbimdesin. İyi doğdun canım babam!

    • Eşe Doğum Günü Sözleri

    Hayat arkadaşınızın doğum günü! Onu cümlelerinizle mutlu etmek istiyorsunuz. İşte eşinize doğum günü sözleri...

    • Hayatta hep olmak istediğim yerdeyim. Kollarında... İyi ki doğdun sevgilim...

    • Yıllar bizi ayırmasın. Mutlu yıllar!

    • Bu stresli ve zorlu yaşamda yanında olmak istediğim tek kişisin. İyi ki varsın, mutlu yıllar!

    Kısa Doğum Günü Sözleri

    Bazen az kelimeyle çok şey anlatmak isteriz. İşte arkadaşlarınızın vaktini harcamayacak anlamlı ama kısa doğum günü sözleri!

    • Doğum günleri, hayatımıza geldiğin günü kutlayabilelim diye vardır. İyi ki hayatımızdasın!

    • Doğum günün için yanında değilim ama hep aklımda olduğunu unutma!

    • Hissettiğin yaşla geçireceğin keyifli bir 365 gün diliyorum sana!

    Ablaya / Abiye Doğum Günü Sözleri

    Kardeşler ebeveynlerimizden sonra sığındıklarımızdır. Onlara bir doğum günü mesajını çok görmeyelim. İşte abiye ve ablaya doğum günü sözleri:

    • Babamın ilk göz ağrısı, annemin ilk nuru, benim kanatsız meleğim. İyi ki doğdun!

    • Kardeşinden gelen bu mesaj seni ne kadar sevdiğimi ve doğum gününü en içten dileklerimle kutladığımı belirtiyor. İyi doğdun!

    • Hayatta sahip olabileceğim hatta hayallerin ötesinde ulaşabileceğim en iyi kardeşsin. Nice senelere!

    Kıza / Oğla Doğum Günü Sözleri

    Evlatlarımız, bizim için çok değerli. Onların doğum gününü es geçemeyiz. Oğla / kıza doğum günü sözleri...

    • Pastandaki mumların sayısı ne kadar artarsa artsın her zaman benim küçük çocuğum olarak kalacaksın.

    • Ailen olmaktan gurur duyuyoruz. İyi ki doğdun!

    • Çocukluğu olmayanın gençliği olmaz derler. Çocukluğunu güzelce yaşa bu yüzden. Bu yaşının tadını çıkar!
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