Doğum gününde mizah kurallarını alt üst eden Yılmaz Morgül’den beyinleri jöle kıvamına getiren espriler!

Katıldığı televizyon programlarında kendine has giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Yılmaz Morgül mizaha olan tutkusunu hepiniz biliyorsunuzdur. Hatta bunu okuduğunuzda bir köşeden Yılmaz Morgül’ün kahkahasının geldiğine eminiz. Şahsına münhasır tavırları ve konuşma tarzıyla bir fenomen haline dönüşen Yılmaz Morgül’ün beyinlerinizi yakacak esprilerini sizler için araştırdık. İşte o paylaşımlar...

İlk sözü herkese pas veren kızlar için oldu.

❤️HERKESE PAS VEREN KIZLAR KİMSEYLE OYNAMAYIN! GİDİN BARCELONA DA OYNAYIN❤️ pic.twitter.com/8Vvg9MUogW — YILMAZ MORGÜL (@MORGULYILMAZ) August 22, 2015

Kendisini kıskananları çekemeyen olarak adlandırılan Yılmaz Morgül’ün bu kişilere de söyleyecek iki çift lafı vardı elbette.

BENİ ÇEKEMEYEN ANTEN TAKSINÇEKENLER UYDUBUDA BANA UYDU******* pic.twitter.com/LlY606KlAT — YILMAZ MORGÜL (@MORGULYILMAZ) August 18, 2015

Pazar günlerini kim sevmez ki? Ancak kimsenin Yılmaz Morgül kadar sevebileceğini düşünmüyoruz. Şen kahkahası ile Yılmaz Morgül, pazar günlerine de atıfta bulunmayı ihmal etmiyor.

GÜNLERDEN PAZARIMKARPUZ YER AZARIMSONRA GÜZEL YAZARIM_******* pic.twitter.com/RGotXMXiSE — YILMAZ MORGÜL (@MORGULYILMAZ) July 27, 2015

Sevdiği insanlara karşı her zaman vefalı olmasıyla bilinen Yılmaz Morgül, kendisine ulaşamayanlar için açık adresini verdi.

GÜNLERDİR BANA ULAŞAMIYORSANIZ SORUN HAT LARDA DEĞİL YEDİĞİM HALT LARDADIRHAHAHAHAHAHAHAAAA._******* pic.twitter.com/ZoZxMqG0oe — YILMAZ MORGÜL (@MORGULYILMAZ) July 22, 2015

“Hacı hacı Mekke’de, deli deliyi anında tanırmış” sözünden hareket eden Yılmaz Morgül, her gün süren bayram coşkusunun sırrını açıkladı.