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Doğum gününde mizah kurallarını alt üst eden Yılmaz Morgül’den beyinleri jöle kıvamına getiren espriler!

Seray Üstün Seray Üstün 14.01.2021 11:39 | Son Güncelleme:
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Doğum gününde mizah kurallarını alt üst eden Yılmaz Morgül’den beyinleri jöle kıvamına getiren espriler!

Survivor yarışmasına katıldıktan sonra popülerliğini arttıran Yılmaz Morgül, 57 yaşına bastı. Doğum günü hediyesi olarak usta sanatçının mizah tabularını alt üst eden esprilerini sizler için derledik. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Morgül’ün neşesi gününüzü aydınlatacak. Belki de esprileri beğenerek arkadaş ortamında kullanmak istersiniz, ne dersiniz?

Katıldığı televizyon programlarında kendine has giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Yılmaz Morgül mizaha olan tutkusunu hepiniz biliyorsunuzdur. Hatta bunu okuduğunuzda bir köşeden Yılmaz Morgül’ün kahkahasının geldiğine eminiz. Şahsına münhasır tavırları ve konuşma tarzıyla bir fenomen haline dönüşen Yılmaz Morgül’ün beyinlerinizi yakacak esprilerini sizler için araştırdık. İşte o paylaşımlar...

İlk sözü herkese pas veren kızlar için oldu.

Kendisini kıskananları çekemeyen olarak adlandırılan Yılmaz Morgül’ün bu kişilere de söyleyecek iki çift lafı vardı elbette.

Pazar günlerini kim sevmez ki? Ancak kimsenin Yılmaz Morgül kadar sevebileceğini düşünmüyoruz. Şen kahkahası ile Yılmaz Morgül, pazar günlerine de atıfta bulunmayı ihmal etmiyor.

Sevdiği insanlara karşı her zaman vefalı olmasıyla bilinen Yılmaz Morgül, kendisine ulaşamayanlar için açık adresini verdi.

“Hacı hacı Mekke’de, deli deliyi anında tanırmış” sözünden hareket eden Yılmaz Morgül, her gün süren bayram coşkusunun sırrını açıkladı.

Egolu sanatçılara esprili bir dille gönderme yapan Yılmaz Morgül, Lego yapma sanatının sırrını çözdü. Çocukken oynadığımız Lego'lara yeni bir boyut kazandıran usta sanatçı meslektaşlarına meydan okudu.

Yılmaz Morgül'ü sevmenin tabii ki de bir bedeli olacaktı. Bu bedel için başarılı sanatçı güzellik merkezlerinin yolunu gösterdi.

"Çarşambayı sel almış ama bundan bize ne?" Yılmaz Morgül çarşamba gününü atlayarak bomba gibi yeni güne başlangıç yapmanın sırrını da paylaştı.

Doğum günü kutlamaları için yeni bir söz arıyorsanız cevabı Yılmaz Morgül sizler için verdi.

Mütevazilikte Yılmaz Morgül gibi olun. Kendinizi bilin ve bununla gurur duyun. Çünkü çok tatlısınız çok!

Güne kötü bir başlangıç yaptıysanız hemen Yılmaz Morgül'ün sosyal medya hesaplarında bir gezintiye çıkın. Zira kendisi antidepresan özelliği olduğunu iddia ediyor.

Koronavirüs aşısına ilk çözüm ise Yılmaz Morgül'den geldi. Morgül koronanın ilacını açıkladı.

Yazdığı manilerle gönülleri feth eden Yılmaz Morgül'ün koronavirüs için bir dörtlük yazmaması düşünülemezdi.

Yılmaz Morgül'den hayat felsefesi niteliğinde altın sözler geldi. İnsanlığın ruhuna sizlerden de bir Fatiha rica ediyoruz.


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