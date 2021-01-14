Doğum gününde mizah kurallarını alt üst eden Yılmaz Morgül’den beyinleri jöle kıvamına getiren espriler!

Katıldığı televizyon programlarında kendine has giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Yılmaz Morgül mizaha olan tutkusunu hepiniz biliyorsunuzdur. Hatta bunu okuduğunuzda bir köşeden Yılmaz Morgül’ün kahkahasının geldiğine eminiz. Şahsına münhasır tavırları ve konuşma tarzıyla bir fenomen haline dönüşen Yılmaz Morgül’ün beyinlerinizi yakacak esprilerini sizler için araştırdık. İşte o paylaşımlar...
İlk sözü herkese pas veren kızlar için oldu.
❤️HERKESE PAS VEREN KIZLAR KİMSEYLE OYNAMAYIN! GİDİN BARCELONA DA OYNAYIN❤️ pic.twitter.com/8Vvg9MUogW— YILMAZ MORGÜL (@MORGULYILMAZ) August 22, 2015
Kendisini kıskananları çekemeyen olarak adlandırılan Yılmaz Morgül’ün bu kişilere de söyleyecek iki çift lafı vardı elbette.
BENİ ÇEKEMEYEN ANTEN TAKSINÇEKENLER UYDUBUDA BANA UYDU******* pic.twitter.com/LlY606KlAT— YILMAZ MORGÜL (@MORGULYILMAZ) August 18, 2015
Pazar günlerini kim sevmez ki? Ancak kimsenin Yılmaz Morgül kadar sevebileceğini düşünmüyoruz. Şen kahkahası ile Yılmaz Morgül, pazar günlerine de atıfta bulunmayı ihmal etmiyor.
GÜNLERDEN PAZARIMKARPUZ YER AZARIMSONRA GÜZEL YAZARIM_******* pic.twitter.com/RGotXMXiSE— YILMAZ MORGÜL (@MORGULYILMAZ) July 27, 2015
Sevdiği insanlara karşı her zaman vefalı olmasıyla bilinen Yılmaz Morgül, kendisine ulaşamayanlar için açık adresini verdi.
GÜNLERDİR BANA ULAŞAMIYORSANIZ SORUN HAT LARDA DEĞİL YEDİĞİM HALT LARDADIRHAHAHAHAHAHAHAAAA._******* pic.twitter.com/ZoZxMqG0oe— YILMAZ MORGÜL (@MORGULYILMAZ) July 22, 2015
“Hacı hacı Mekke’de, deli deliyi anında tanırmış” sözünden hareket eden Yılmaz Morgül, her gün süren bayram coşkusunun sırrını açıkladı.
AKILLIYA BİR GÜN DELİ YE HERGÜN BAYRAM HAHAHAHAHAHAHA******* pic.twitter.com/Ms6IX4yZLd— YILMAZ MORGÜL (@MORGULYILMAZ) July 18, 2015
Egolu sanatçılara esprili bir dille gönderme yapan Yılmaz Morgül, Lego yapma sanatının sırrını çözdü. Çocukken oynadığımız Lego'lara yeni bir boyut kazandıran usta sanatçı meslektaşlarına meydan okudu.
TEK EGO????M SENSİN DİYORSUN GÜLÜM BEN EGOLARINI LEGO YAPAN MORGÜL????ÜM******* pic.twitter.com/S3LhSbHizH— YILMAZ MORGÜL (@MORGULYILMAZ) September 30, 2014
Yılmaz Morgül'ü sevmenin tabii ki de bir bedeli olacaktı. Bu bedel için başarılı sanatçı güzellik merkezlerinin yolunu gösterdi.
MORGÜL Ü SEVEN DİKENİNE EPİLASYON YAPTIRIR.HAHAHAHAHAHAHA******* pic.twitter.com/W7mpOoUK8G— YILMAZ MORGÜL (@MORGULYILMAZ) August 21, 2014
"Çarşambayı sel almış ama bundan bize ne?" Yılmaz Morgül çarşamba gününü atlayarak bomba gibi yeni güne başlangıç yapmanın sırrını da paylaştı.
ÇARŞAMBA YI ATLARIM BOMBA GİBİ PATLARIM******* pic.twitter.com/7RTrJPFNxt— YILMAZ MORGÜL (@MORGULYILMAZ) August 12, 2014
Doğum günü kutlamaları için yeni bir söz arıyorsanız cevabı Yılmaz Morgül sizler için verdi.
GÖZLERİNİN HASTASIYIM DOĞUM GÜNÜ PASTASIYIM.ÇOK TATLIYIM ÇOK******* pic.twitter.com/ZvkJqxgFA3— YILMAZ MORGÜL (@MORGULYILMAZ) July 30, 2014
Mütevazilikte Yılmaz Morgül gibi olun. Kendinizi bilin ve bununla gurur duyun. Çünkü çok tatlısınız çok!
DOKTOR DEĞİLİM AMA HASTAM ÇOK ÇÜNKÜ ÇOK TATLIYIM ÇOK.******* pic.twitter.com/4aNwWIZqkT— YILMAZ MORGÜL (@MORGULYILMAZ) July 11, 2014
Güne kötü bir başlangıç yaptıysanız hemen Yılmaz Morgül'ün sosyal medya hesaplarında bir gezintiye çıkın. Zira kendisi antidepresan özelliği olduğunu iddia ediyor.
BUGÜN ANTİDEPRESAN MORGÜL ÜM İSTEYENE FORMÜLÜM.******* pic.twitter.com/Qe8H6VOO5y— YILMAZ MORGÜL (@MORGULYILMAZ) May 22, 2014
Koronavirüs aşısına ilk çözüm ise Yılmaz Morgül'den geldi. Morgül koronanın ilacını açıkladı.
MÜZİK RUHUN CORONA VİRÜS AŞISIDIR.!..... pic.twitter.com/vq7aHECG5c— YILMAZ MORGÜL (@MORGULYILMAZ) September 12, 2020
Yazdığı manilerle gönülleri feth eden Yılmaz Morgül'ün koronavirüs için bir dörtlük yazmaması düşünülemezdi.
AYLARDAN TEMMUZ❤️UM.ARMUT DEĞİL????MUZ????UM.KORANA VAR ÇOK MUTSUZUM. pic.twitter.com/JbCuj4Rbd5— YILMAZ MORGÜL (@MORGULYILMAZ) July 1, 2020
Yılmaz Morgül'den hayat felsefesi niteliğinde altın sözler geldi. İnsanlığın ruhuna sizlerden de bir Fatiha rica ediyoruz.
SURVIVOR DA EN BÜYÜK GERÇEĞİ AÇIKLADIĞIMDA “İNSANLIK VEFAT ETMİŞ EL FATİHA” https://t.co/NOuxtEvBD9— YILMAZ MORGÜL (@MORGULYILMAZ) March 29, 2020
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