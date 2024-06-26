Doğum gününü lüks teknesinde kutladı! Ceylan'ın pastası dillere düştü

Geçirdiği estetik ameliyatlar ve imaj değişiklikleri ile sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Ceylan, son günlerde lüks teknesinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Bodrum koylarında güneşin ve denizin tadını çıkaran Ceylan doğum gününü de lüks teknesinde kutladı.

PASTASI DİLLERE DÜŞTÜ

50 yaşına basan Ceylan'ın doğum günü pastası da sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin pastasının üzerindeki 'Nice 19'lara' notu dikkat çekti. Ünlü isim mum yerine maytapları üfledi.

Ceylan'ın pastasına sosyal medyada; 'Yaşına bakın', 'Bu pasta da ne böyle?', 'Yaşı çok iyiymiş' gibi yorumlar yapıldı.







