Doğum için soyunup okyanusa koştu! ''Yeni bebeğimi okyanusta doğurdum çünkü özgür olmak istiyordum''

27 yaşındaki Josy Peukert, Nikaragua, Playa Majagual'ın kumlu kıyılarında bebeğini doğurdu. Suda gerçekleşen inanılmaz doğumun görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşan genç anne, doğru koşullarda doğru olanı yaptığını söyledi.

HAFTALARCA İZLEMİŞ

Almanya'dan Nikaragua'ya taşınan Peukert, kadın vücudunun geleneksel tıbbi müdahale olmadan kendi başına neler yapabileceğini göstermek istediği için yardımsız doğum yapmak istedi. Bu fikirden ilham aldığını belirten genç kadın okyanusta doğum yapma kararını aldıktan sonra haftalarca gelgiti izlediğini ve kumsalın güvenli olacağı zamanı tespit ettiğini söyledi.

EŞİ EŞLİK ETTİ

27 Şubat'ta doğum yapan genç kadına doğum esnasında 42 yaşındaki eşi Benni Cornelius eşlik etti. Küçük çocukları ise arkadaşlarıyla kalıp oyun oynadılar. Sağlıklı ve mutlu bir şekilde doğumu gerçekleştirdiğini söyleyen Peukert, dalgaların kasılmalarıyla aynı ritme sahip olmasının süreci onun için oldukça kolay hale getirdiğini anlattı.

HASTANE TRAVMASINDAN KAÇTI

Eşinden tam 7 çocuğu olan Peukert, hastanede doğum yaparken yaşadığı travmatik deneyimlerden kaçınmak istediğini ve bunun da okyanusta doğum yapmaya teşvik eden bir detay olduğunu söyledi.

''TAMAMEN SAĞLIKLI''

Bebeğini sağlıkla kucağına alan genç kadın, paylaşımıyla büyük ilgi topladı. Kimi takipçileri onu takdir edip övgüler yağdırırken, kimileri de bunun ne kadar sağlıklı bir karar olduğunu sorguladı. Ancak Peukert, bebeğinin tamamen sağlıklı olduğunu söyledi ve doğumun güvenli olduğundan emin olmak için öncesinde gereken tüm araştırmaları yaptığını belirtti.



