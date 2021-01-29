Doğum kilolarından eser kalmadı! Gigi Hadid'ın karnı dümdüz

Geçtiğimiz eylül ayında ilk kez anne olan top model Gigi Hadid, aradan geçen kısacık zamanda eski formuna kavuştu. Öyle ki neredeyse tekrar defileye çıkacak hale geldi.

HAMİLELİK KİLOLARI GİTTİ

One Direction grubuyla ünlendikten sonra kariyerine tek başına devam eden Zayn Malik ile ilişkisinden geçtiğimiz eylül ayında bir kız bebek dünyaya getiren Gigi Hadid, hamilelik kilolarını tamamen verdi.

KARIN BÖLGESİNDEKİ YAĞLAR TAMAMEN ERİDİ

Eski formuna kavuşan Hadid bunu da bir Instagram paylaşımında gözler önüne serdi. Hadid, kamerayı belden yukarısını gösterecek şekilde ayarladığı videoyu Instagram sayfasında paylaştı. Bir saç ürününün tanıtımını yapan Hadid, o sırada karnını açıkta bırakan bir kıyafet tercih etmişti. Bu şekilde ünlü modelin eski formuna geri döndüğü de görüldü.





